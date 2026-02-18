Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sergio Daniel González y Mariela Tamame, ambos referentes del sector pesquero, en conflicto con el gobierno provincial, presentaron formalmente el bloque parlamentario “Chubut Unido” con el que tomaron distancia del oficialismo. La medida se toma de conformidad con lo dispuesto por los artículos 182 y 18 del Reglamento Orgánico de la Legislatura del Chubut.

Se designó a como presidente del nuevo bloque a González con “todos los derechos, deberes y atribuciones que el Reglamento reconoce a los bloques parlamentarios”. La nota fue rubricada por los dos diputados y cuenta con el sello de recepción de la Mesa de Entradas y Archivo del cuerpo legislativo, con fecha 18 de febrero de 2026. Además, se dejó constancia de que el domicilio institucional del Bloque será el correspondiente a la sede de la Legislatura sin perjuicio de las comunicaciones administrativas que oportunamente se realicen.

La constitución de “Chubut Unido” coincide con las diferencias instituciones entre el sector de la Pesca y en particular de la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut de cuyo presidente; Gustavo, es hermano el legislador que preside el nuevo espacio, con el Gobierno del Chubut que ha derivado en diferentes situaciones, entre ellas, la denuncia de un gremialista de ATECH, José Severiche contra Gonzalo Carpintero quien habría deslizado un supuesto “pedido” para generar conflictos que impidan el normal comienzo de las clases en la provincia. Se relaciona al ex funcionario dasnevista con el propio González y Raúl Cereseto, en cuyas oficinas se habría formalizado la reunión y la posterior “sugerencia” a cambio de una presunta retribución económica. La diputada Tamame, también estaría relacionada con el sector y políticamente responde al actual intendente de Rawson, Damián Biss.

“Si no hay disciplina parlamentaria, que estén en otro bloque”. IGNACIO “NACHO” TORRES

Desde Puerto Madryn, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres dijo no admitir la falta de “disciplina de bloque” por lo que respaldó la decisión de generar un espacio propio en el Legislativo. “Me comuniqué con Gustavo Menna, el vicegobernador, quien me adelantó que había diferencias sobre algunos proyectos que queremos presentar en Extraordinarias, uno de esos tiene que ver con la Pesca para recuperar estas facultades que habíamos perdido. Ante la negativa de apoyar esos proyectos, me parece sano que se definan, si no hay disciplina parlamentaria, que estén en otro bloque. Eso me parece que es lo más sano para todos”, enfatizó Torres.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres.

“Los diputados van a la legislatura representando un espacio, no a un sector empresario, por más que haya parentela o afinidad o algún interés particular. Lo más sano me parece es que cada uno tenga en claro a qué bloque pertenece, quien es del bloque de Flota Amarilla y quien pertenece al bloque de gobierno en defensa de los chubutenses. Esto pasa siempre en todos los bloques y en todos los espacios políticos. Pero hay cuestiones que son sensibles como el de la administración de los recursos de la provincia”, expuso.

“Algunos creen –sostuvo Torres- que con plata se puede comprar todo. Que pueden comprar diputados, voluntades y jueces. La gente no es tonta. Y cuando se traten esas leyes, vamos a ver de qué lado están los mafiosos; los que van a hacer ‘quilombo’, como dice esa causa y de qué lado estamos los chubutenses de bien”.

El gobernador dobló la apuesta y marcó sus diferencias respecto a las políticas de su antecesor Mariano Arcioni. “A diferencia del gobierno anterior, vamos a bancar una política transparente en un sector que tiene que darle beneficios a toda la comunidad y no solamente a algunos vivos”. Y anticipó una reunión con los principales actores de la industria incluyendo a los gremios como a las autoridades de la Cámara y de la Flota Amarilla. “No es ni más, ni menos que tener una trazabilidad acorde; cuidar el recurso y su sustentabilidad; recuperar las facultades de fiscalización y control que en algún momento la provincia entregó sin ninguna razón de ser”, agregó.

“Los dueños de los recursos de la provincia somos todos los chubutenses, no un puñado de concesionarios”.

Desde Puerto Madryn el mandatario chubutense reconoció a la pesca como “un actor clave” para la provincia a partir de la generación de empleo que se refleja en el sector. “Los permisos son precarios y a la política pesquera la define la provincia que durante mucho tiempo estuvo condicionada. El gobierno de Arcioni cedió potestades pocos meses antes de irse del gobierno y eso terminó condicionando. Si mañana se quiere actualizar un canon se puede generar un lock-out empresario, y nadie saldría a pescar. Los recursos son chubutenses y yo quiero que haya más empresarios, que se genere más trabajo. No me vengan con la del empresario filantrópico y que apoyan a las escuelas, porque que un sindicalista de ATE esté solamente en una empresa pesquera, no creo que sea para donar mochilas. Ahí hay algo raro y tarde o temprano nos vamos a enterar qué pasó”.

Torres insistió en “plantarse” como dueño del recurso y el responsable de determinar las medidas que se consideren convenientes. “Yo no soy accionista, no me voy a dejar apretar, ni condicionar por ningún sector por más poderoso que se crea. Los dueños de los recursos de la provincia somos todos los chubutenses, no un puñado de concesionarios”.

Ignacio Torres hizo referencia al caso que involucra a Gonzalo Carpintero, denunciado por el gremialista José Severino por un supuesto boicot para impedir el inicio del ciclo lectivo 2026. “Me voy a presentar como querellante y quiero ver las pruebas, y ahí, efectivamente, voy a dar mi parecer y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Después evaluaremos si están las discusiones paritarias, que se tienen que dar como corresponde con todos los gremios. Lo que pasó es de una gravedad institucional muy importante y no podemos relativizarlo como cuando se incendió el Diario El Chubut o tantos actos manijeados por sectores como los que hemos tenido en la provincia. Yo confío en la Justicia, quiero ver las pruebas y una vez que las vea, obviamente, voy a expresarme sobre ese caso puntual. En la provincia tenemos que cuidar a las futuras generaciones, y para eso, los chicos tienen que estar en las aulas”.

“Lo que no podemos hacer, aunque a alguno le moleste y quieran volver al pasado, es mirar para atrás y volver a esa tragedia educativa que fue desastroso para los más chicos. Muchos de los que quieren utilizar a los chicos para condicionar al gobierno, mandan a sus hijos a escuelas privadas. Yo tengo la responsabilidad como gobernador de garantizar que las discusiones se hagan en el ámbito que corresponden y denunciar, obviamente, si hay algún intento de desestabilizar al gobierno o que no se trate alguna ley detrás de estos hechos”, concluyó.

La defensa de los diputados “rebeldes”

Mediante un comunicado oficial, el bloque “Chubut Unido” dio a conocer la creación del mismo “como expresión de una postura política e institucional que busca recuperar el pleno funcionamiento republicano de la Legislatura, garantizar la libertad de debate y honrar la responsabilidad conferida por los ciudadanos”.

“La conformación de este nuevo bloque obedece a motivos estrictamente institucionales y a profundas diferencias con el modo en que se ha venido conduciendo el bloque oficialista y el vínculo con el Poder Ejecutivo provincial. En reiteradas oportunidades hemos señalado la escasa antelación con que se remiten proyectos de ley para su tratamiento, lo que impide un análisis serio y responsable; la falta de comunicación interna y de consulta en la toma de decisiones; y la imposibilidad de presentar proyectos propios, declaraciones de interés o expresar posiciones críticas dentro del ámbito del bloque y en las sesiones”, expusieron.

A más de dos años de gestión, sostuvieron que “consideramos inaceptable que un legislador no pueda ejercer con plenitud su función. Representamos a espacios políticos, pero fundamentalmente a los ciudadanos que nos eligieron, y nuestra obligación es analizar cada proyecto con independencia de criterio y responsabilidad institucional. Pertenecer a un espacio político no implica uniformidad de pensamiento ni obediencia ciega. La Legislatura debe ser un ámbito de debate plural y no una mera escribanía destinada a certificar sin discusión las decisiones o caprichos del gobierno de turno.

“La división de poderes es un principio básico de nuestro sistema republicano. La intromisión de un poder sobre otro, la presión para uniformar voluntades o el intento de disciplinar a quienes piensan distinto constituyen prácticas que debilitan la democracia y empobrecen la calidad institucional. Opinar distinto no convierte a nadie en enemigo. Por el contrario, en muchas ocasiones es necesario tomar distancia para poder ser escuchados y para contribuir con una mirada crítica y constructiva. El peor error que puede cometer un gobernante es creer que siempre tiene la razón. La soberbia, los microclimas de poder y la falta de escucha suelen conducir a errores graves para la vida democrática y para los estándares republicanos que la sociedad exige”.

En este sentido, indicaron que “esta decisión es también la consecuencia de planteos realizados con anterioridad que no han sido atendidos y de la preocupación creciente por el manejo de temas centrales para la institucionalidad de la provincia”.

“Rechazamos de manera categórica cualquier intento de atribuir esta decisión a la representación de intereses económicos sectoriales. Nuestro posicionamiento responde exclusivamente a la falta de contención política, de diálogo y de apertura por parte de quienes tienen la responsabilidad de conducir el espacio y de garantizar un funcionamiento institucional acorde a la gravedad de la situación que atraviesa Chubut”.

“Al oficialismo y al Gobierno provincial les decimos con claridad: el último resultado electoral dejó un mensaje contundente de la ciudadanía. Nos otorgó la oportunidad de corregir errores, revisar prácticas y modificar rumbos. Hacer oídos sordos, no cambiar actitudes ni asumir autocríticas puede conducir al peor de los escenarios para quienes asumimos este desafío con responsabilidad y vocación de servicio”, indicaron.

Por último, aclararon que “la creación del bloque “Chubut Unido” no busca confrontar por confrontar, sino recuperar el valor del debate, la diversidad de miradas y el respeto por la institucionalidad. Seguiremos trabajando con firmeza, autonomía y compromiso para que la Legislatura vuelva a ser un ámbito de discusión real, de construcción de consensos y de defensa del interés de todos los chubutenses”.