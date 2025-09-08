Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“El resultado de este domingo en la provincia de Buenos Aires expresa la voluntad de millones de argentinos y argentinas que siguen creyendo en otro modelo de país”, tuiteó Othar Macharashvili.

“Una #Argentina que pone al trabajo, la salud y la educación pública en el centro; que entiende al Estado como herramienta para ordenar, promover y garantizar derechos con transparencia y responsabilidad. Un país que quiere ser productivo y competitivo, que genere empleo y brinde oportunidades para que cada familia viva mejor y con más dignidad”, dijo.

“Desde #Comodoro celebro que la política vuelva a ser un puente con la sociedad y no un muro de desencuentros. Por eso, felicito al gobernador @Kicillofok y a @FuerzaPatriaBA por este triunfo que renueva la esperanza con trabajo y comunidad”, sumó al remarcar que “ese es el camino que vamos a seguir construyendo”