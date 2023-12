Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A través de las redes sociales, se difundió un comunicado firmado por el intendente de Caleta Olivia en apoyo al pedido que Santa Cruz lleva adelante para que la petrolera nacional devuelva las áreas maduras ociosas con el objeto de que puedan ser licitadas nuevamente a empresas más pequeñas.

“El intendente Pablo Carrizo y todo su gabinete acompaña el pedido que el gobernador Claudio Vidal realizó al presidente Javier Milei y a las autoridades de la empresa estatal YPF para que los pozos de las áreas maduras puedan ser explotados por Pymes locales y de la provincia”, comienza diciendo el comunicado.

Se marca que “esta medida permitirá que zonas hidrocarburíferas que han sido abandonadas o perdieron actividad puedan volver a ser productivas, lo que generaría puestos de trabajo genuino y regalías que tanto necesita Caleta Olivia y Santa Cruz para su crecimiento”.

Cabe recordar que se espera que en el transcurso de la semana se concrete una reunión con el Gobierno nacional y con el titular de YPF, Horacio Marín, en la que participaría no sólo el gobernador de Santa Cruz, sino también su par de Chubut, Ignacio Torres y no se descarta que podría sumarse el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. Los tres comparten la necesidad de recuperar áreas no productivas hoy en manos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

“Es nuestro”

“Defendemos lo que nos pertenece, lo que legítimamente le corresponde a la provincia. Esta es la riqueza de los calentenses, de los santacruceños, reservas que tanto necesitamos para atravesar la crisis económica que vivimos”, sostuvo el jefe comunal en ese comunicado.

Finalmente Pablo Carrizo y su gabinete manifiestan “apoyamos al gobernador (Claudio Vidal) y pedimos que no se retengan más las áreas maduras que no están siendo explotadas por YPF, sabemos que nuestras Pymes pueden hacer el trabajo”, enfatizaron, en coincidencia con lo publicado por el propio Vidal en sus redes sociales reclamando la devolución de los yacimientos a la operadora estatizada.

Interés

Desde Chubut, Ignacio Torres confirmó que se está haciendo un mapeo de las áreas que podrían recuperarse en esa provincia. Lo propio se está haciendo en Santa Cruz por parte del área de Energía, a cargo hoy de Jaime Álvarez.

YPF propone hacer ella, en forma directa, la cesión de áreas a las PYMES.

El apuro de los gobernadores no es menor. Es que el proceso de reversión y posterior adjudicación no es corto. “Si se ceden las áreas y hay que hace una nueva adjudicación, podemos tardar un año y un poco más” sostuvo el gobernador de Chubut.

De ahí que la propuesta de YPF cobró fuerza: “Un acuerdo simple entre privados podría hacerse de inmediato para generar trabajo rápido y que esas áreas empiecen a producir”, admitó Torres. Esto fue planteado por Marín, en una charla virtual con los gobernadores. “Me cerró bastante el planteo y entiendo que a Figueroa (Gdor de Neuquén) y a Claudio (Vidal) también. Así que esperamos cuánto antes poder hacer un llamado a todas las empresas”, admitió Torres.