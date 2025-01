Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una reciente entrevista con Radio Rivadavia, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, compartió su visión sobre el panorama político argentino y el impacto del turismo en su provincia durante la temporada estival. Torres describió un crecimiento significativo en el sector turístico, destacando la implementación de una Ley de Promoción Turística que exime de impuestos a los inversores en el área por un período de 15 años. “Hoy contamos con cinco hoteles en construcción y una ocupación prácticamente completa en la costa y la cordillera”, afirmó el gobernador.

El mandatario provincial también resaltó la inauguración de una nueva traza de la Ruta 40, que ahora incluye paisajes emblemáticos como el Parque Nacional Los Alerces y Cholila. Sin embargo, hizo hincapié en el deterioro de la ruta original, que permanece en estado crítico debido a la falta de mantenimiento y recursos asignados desde el gobierno nacional.

Alianza con LLA y el rol de Macri

En el ámbito político, Ignacio Torres, dirigente del PRO, reflexionó sobre la necesidad de una agenda consensuada entre los diferentes sectores que integran su frente “Despierta Chubut“. En este sentido, comentó que las discusiones actuales deberían centrarse en cuestiones fundamentales como la inflación y la calidad institucional, en lugar de apresurarse hacia las elecciones.

Al ser consultado por su pensamiento respecto de una potencial candidatura de Mauricio Macri en estas legislativas, Torres afirmó que a su entender el ex presidente “sería un buen candidato, porque le sobran credenciales”, afirmó.

Aunque reconoció que no ha hablado directamente con el ex presidente sobre este tema, el gobernador de Chubut consideró que, seguramente, su decisión será tomada más cerca de las elecciones.

Otros temas

Por otra parte, Torres se refirió a las usurpaciones de tierras en Chubut, que vienen desde el gobierno de Alberto Fernández. Aclaró que se trata de un problema complejo que involucra a individuos que no pertenecen a comunidades originarias y que han abusado de la situación. Torres destacó la importancia de diferenciar “lo que son las comunidades (originarias) de estos chantas, que fijate que cuando éstos convocaron a las comunidades a levantarse para evitar el desalojo, no fue nadie”, porque ya no les creen.

Con una mirada crítica hacia la política actual, Ignacio Torres concluyó la entrevista reafirmando su compromiso con una gestión que priorice la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Chubut.