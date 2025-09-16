Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Prefectura Naval Argentina llevó adelante la segunda edición del curso “Gestión de Procedimientos contra la Pesca Ilegal en Espacios Marítimos”, destinado a capacitar al personal en el control de los espacios bajo jurisdicción nacional y la protección de los recursos naturales.

La actividad, organizada por el Departamento Policía Auxiliar Pesquera, se desarrolla entre el 15 y el 19 de septiembre en el Centro de Perfeccionamiento en Tecnología Naval. Forma parte del plan de perfeccionamiento profesional que impulsa la institución para reforzar las competencias de su personal en un área considerada clave: la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

El acto de apertura estuvo encabezado por el Prefecto Mayor Néstor Alberto Kiferling, jefe del Departamento Policía Auxiliar Pesquera, quien subrayó que fortalecer los conocimientos técnicos es fundamental para enfrentar una de las principales amenazas a la sostenibilidad de los recursos marítimos.

Prefectura Naval, el organismo encargado de patrullar el mar Argentino. FOTO: PREFECTURA NAVAL

El curso cuenta con la participación de integrantes de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y de personal superior y subalterno de diversas unidades de superficie de Prefectura, todas vinculadas a la fiscalización de la actividad pesquera, señaló el sitio especializado “Pescare”.

Durante las jornadas se abordan procedimientos, normativas y estrategias de gestión orientadas a optimizar la respuesta institucional frente a situaciones de pesca irregular en aguas de jurisdicción nacional.

Con esta capacitación, Prefectura busca no solo perfeccionar a su personal, sino también consolidar el trabajo interinstitucional necesario para garantizar el uso responsable de los recursos pesqueros, resguardando tanto la economía como la biodiversidad marina del país.