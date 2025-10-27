Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el referéndum municipal realizado este domingo, los habitantes de Puerto Madryn decidieron no incorporar el voto joven en la Carta Orgánica de la ciudad. El “No” se impuso con el 62,68% de los votos (32.748 sufragios), mientras que el “Sí” alcanzó el 37,32% (19.500 votos).

La propuesta buscaba habilitar el voto optativo para jóvenes de 16 y 17 años en elecciones municipales, pero la mayoría de los electores optó por mantener la normativa vigente, dejando sin efecto la iniciativa de reforma.

La votación se desarrolló con normalidad y una buena participación ciudadana, cercana al 70% del padrón electoral, lo que reflejó un claro interés de la comunidad en definir el futuro de la normativa local.

El resultado marca un rechazo mayoritario a la reforma y mantiene la Carta Orgánica de Puerto Madryn sin cambios en relación al voto juvenil.