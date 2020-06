Puratich vs. Biss: ¿quién autorizó el ingreso del colectivo con 45 'repatriados'?

Todo empezó el fin de semana pasado cuando por la localidad de Trelew pasó un colectivo con 45 chubutenses 'repatriados' que regresaban desde Buenos Aires. El destino final era Rawson y no esa localidad. Por ese motivo, el intendente Adrián Maderna ordenó a la Policía escoltar al contingente y asegurarse de que finalmente dejarían la ciudad.

Adrián Maderna, intendente de Trelew

La polémica se desató porque, días atrás, desde el ejectuvo provincial habían anunciado que prohibirían el ingreso de micros a Chubut por el incremento de casos. Inmediatamente después del revuelo generado por la noticia, Fabián Puratich, ministro de Salud, recogió el guante y aseguró a los medios que Damián Biss, intendente de la capital provincial, fue quien organizó y autorizó el viaje. "Fue a pedido de él e ingresó porque tenía el permiso nacional".

Ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich.

La réplica no tardó en llegar. La máxima autoridad de Rawson negó los dichos de Puratich y sostuvo que con autorización de Provincia, Casa del Chubut inició los trámites para el regreso de los coterráneos que permanecían varados desde hacía meses en Capital Federal. "Me llamaron mucho la atención las declaraciones del ministro porque no tiene la información exacta. Tuve una conversación el domingo con él y le aclaré la situación", explicó Biss y continuó. "Se nos solicitó la autorización para el ingreso a nuestra localidad cuando ya estaban los permisos nacionales y provinciales otorgados".

Damián Biss, intendente de Rawson

Hasta el momento, sólo hay declaraciones cruzadas entre las autoridades. Nadie quiere asumir el costo político que implicó el arribo de los repatriados en medio de la semana más difícil para Chubut en lo que va de la pandemia. Desde Rawson, aseguran que únicamente activaron el protocolo y que, como indican los especialistas, realizan el seguimiento de los 45 pasajeros entre los que, según Biss, había habitantes de Gaiman y Trelew que atravesaban una situación financiera crítica. "Son hijos de vecinos y estudiantes que, hace más de dos meses, esperan la posibilidad de retornar a sus hogares. Sus padres no están cobrando sus sueldos y no pueden mantenerlos".

Sobre el final de sus últimas declaraciones, el intendente Damián Biss se refirió tácitamente a las declaraciones del ministro de Salud durante la conferencia en la que se anunció el retroceso de fase. "Los chicos no son aburridos. Son personas de Rawson que estaban en una situación difícil, y tienen derecho a venir a su provincia. Comprendemos la angustia de los familiares".