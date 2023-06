Crimen del payador: quedó descartado que la pareja esté implicada en el asesinato

Saúl Anticaneo tenía 28 años de edad, cuando fue asesinado de tres disparos mientras dormía en su vivienda de la localidad chubutense de Río Mayo, el pasado 23 de octubre de 2022. El crimen causó conmoción en la provincia de Chubut, debido a la frialdad con la cual se cometió: le efectuaron tres disparos a quemarropa, mientras estaba profundamente dormido.

Por el crimen, la Justicia mantiene detenido con prisión preventiva a Adolfo Antonio Tesso (41), un peón rural que se desempeñaba en una estancia de la localidad de Perito Moreno, en Santa Cruz. Allí fue atrapado tras un allanamiento que realizó personal de la DDI y de Operaciones Rurales, a finales del año pasado. Si bien fue liberado por faltas de pruebas en su contra, fue recapturado y, hasta el momento, se encuentra en una dependencia policial.

A principio del año, los familiares del joven asesinado dieron a conocer detalles del contenido descubierto por los investigadores, gracias al análisis de celulares que involucraría a la novia del payador asesinado en el crimen, y se creyó que la investigación tendría un giro significativo. Lo que decían es que la mujer tenía una relación paralela con Tesso. Sin embargo, esto fue descartado en las últimas horas por parte de la fiscal a cargo del caso.

Se trata de la fiscal Rita Barrionuevo. En diálogo con Cadena Tiempo, la funcionaria aseguró que no hay ningún elemento que involucre a terceras personas más allá del único detenido. “Si hubo o no relación entre ellos (la novia de Anticaneo y Tesso), no es relevante para investigar el homicidio. Además, mencionó que de los celulares revisados en su entorno “todo lo que hemos recolectado hasta el momento lo involucra a Tesso”.

Y agregó que “aunque hay otras personas que tenemos filmadas, se quedaron en un lugar y no lo acompañaron a la casa de la víctima. No surge que ellos conocieran o lo ayudaran a ocultar pruebas o descartar el arma”. Los familiares del joven asesinado pedían que todas las personas que estuvieron detrás del crimen “paguen por lo que hicieron”.

Por otro lado, la fiscal ratificó que Tesso será imputado por “homicidio agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego”, y está recolectando las últimas pruebas para llevar el caso a juicio, algo que se podría llegar a dar en los próximos meses. “Creemos que no fue un arrebato, lo planificó no con mucho tiempo, pero lo fue pensando y convenciéndose hasta que se decidió a hacerlo ese día”, expresó.

Finalmente, Barrionuevo mencionó que entre las pruebas contra el único detenido tienen lo siguiente: “Tenía restos de disparos de arma de fuego, sangre en las zapatillas, entre otras cosas. Además, un perito nos da el recorrido coincidente con el de las cámaras, que lo marca en la puerta del departamento de la víctima”. Tesso tenía una obsesión con la novia de Saúl y constantemente le pedía que lo abandonara y se fuera con él.

La acusación

La familia del joven Saúl utilizó las redes sociales y habló con los medios locales para dar a conocer que la mujer, que era pareja del hombre, estaría implicada en su asesinato. Fue a mediados de febrero que el padre, Bonifacio Anticaneo, habló con Red43 y aseguró que “en principio, las llamadas revelaron que personas que se habían descartado y que eran simplemente testigos están implicadas”.

“Por ejemplo, la pareja de Saúl estaba actuando y lo sindicó a Tesso como que la había acosado. Y no era cierto, ella tenía una relación con él de hacía más de un año, tenía una relación paralela y eso se confirmó en los mensajes de los teléfonos. Y salió que había un plan para asesinarlo, desde hacía tiempo ya que Tesso le había avisado que se iba a mandar una macana”, señaló el padre del joven.

Asimismo, dijo que había más personas implicadas en torno al homicidio. “Todos nos dicen que fue un asesinato muy bien planeado. Conocían todos los movimientos de Saúl. Cuándo estaba en la casa, si estaban los perros, si la puerta de entrada estaba abierta”, comentó. Y agregó: “Queremos que quienes lo hicieron vayan presos. Tal vez podamos dormir un poco más tranquilos, aunque a nuestro hijo no lo vamos a recuperar nunca. Lo planearon y lo mataron”