El Gobierno del Chubut continúa llevando adelante el operativo para combatir los incendios que se desarrollan en inmediaciones del Parque Nacional “Los Alerces”.

De acuerdo al relevamiento técnico realizado, el martes y el miércoles las condiciones de peligro continuarán siendo elevadas: la temperatura se mantendrá sin cambios y se registrarán episodios de viento intenso.

Asimismo, existe una baja probabilidad de lluvias, lo que implicará la continuidad del despliegue de maquinaria, medios aéreos, recursos técnicos, logísticos y personal de apoyo, enmarcados en el dispositivo coordinado entre la Provincia, los organismos nacionales y brigadistas y bomberos de distintas jurisdicciones.

Despliegue en el Parque Nacional

Durante la jornada del último martes, en Villa Lago Rivadavia se realizaron recorridos y tareas de observación para la detección de puntos calientes próximos a viviendas, trabajos que quedaron a cargo del personal de Bomberos Voluntarios.

La mayor parte del personal se distribuyó en el sector 2, en las zonas de Marta Marchand, Eco Aldea y Lote 14. Allí, las tareas consistieron en la construcción de líneas con herramientas manuales y trabajos de enfriamiento con equipos de agua, con apoyo de autobombas. En estos sectores también operaron medios aéreos.

En el foco activo de Los Murmullos, personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego – Agencia Federal de Emergencias realizó trabajos de línea con herramientas manuales y equipos de agua. Se registraron reactivaciones en el sector 2 y en la zona de Los Murmullos, debido a un aumento en la intensidad del viento.

En el sector de Laguna Villarino trabajó personal de la Base Esquel junto a un Jefe de Operaciones de la Base Trevelin, desplegados en el foco con propagación hacia el este, un área que presenta combustible vegetal pesado, bosque nativo y material proveniente de aprovechamientos madereros.

En el lugar se realizaron tareas con herramientas manuales y labores de enfriamiento con autobomba. La motoniveladora efectuó repasos de caminos y, durante la tarde, se incorporó una cargadora para reforzar los trabajos.

Asimismo, Protección Civil de Esquel sumó una motoniveladora para el repaso de caminos en la zona de Huemules.

Cronograma de tareas

Para este miércoles en Puerto Patriada, se prevé una temperatura máxima de 27°C y una humedad relativa mínima del 40%, con vientos de entre 5 y 15 km/h, de direcciones variables, predominando del oeste.

En los sectores alcanzados por el operativo se reforzarán las líneas cortafuegos y se realizarán tareas de enfriamiento con equipos de agua. Asimismo, continuarán los trabajos de construcción y repaso de fajas con maquinaria pesada. Los medios aéreos operarán a requerimiento y en función de las condiciones de visibilidad.

En cuanto a los trabajos, este miércoles se llevarán adelante las mismas tareas, con igual distribución de personal en los distintos sectores, a excepción del sector Los Murmullos, donde se incorporarán nueve brigadistas de la provincia de San Juan.

En el sector de Laguna Villarino, el personal de las bases Esquel y Trevelin trabajará con equipos de agua y autobomba, y con el apoyo de la cargadora se efectuará la apertura perimetral del foco con propagación hacia el este.

Durante la jornada también se sumará personal de la Base Corcovado, con cinco brigadistas equipados con herramientas manuales y equipos de agua. En ese mismo sector, a primera hora, se contará con apoyo de medios aéreos, siempre que las condiciones de visibilidad permitan las operaciones.