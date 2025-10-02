Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un control vehicular rutinario sobre la Ruta Nacional Nº 3 terminó derivando en un hallazgo con fuertes implicancias judiciales. El miércoles por la tarde, personal policial de Chubut secuestró un Chevrolet Onix negro con pedido de captura vigente por encubrimiento agravado. La situación encendió las alarmas en la provincia vecina y también abrió la puerta a una línea investigativa que podría vincular el rodado con hechos delictivos ocurridos en Santa Cruz.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la vecina provincia, se pudo saber que el procedimiento se llevó a cabo a la altura de Arroyo Verde, un punto estratégico de la ruta que conecta Chubut con el norte santacruceño, y que suele ser utilizado como corredor de tránsito tanto para actividades legales como para maniobras ilícitas. Allí, efectivos de la Subcomisaría local detuvieron el vehículo y, al constatar su dominio, confirmaron que existía un pedido de secuestro emitido por la Unidad Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (UFCyC Nº 63). De inmediato, la Fiscalía General a cargo de Silvana Salazar ordenó la retención del auto, la identificación del conductor y el inicio de las actuaciones por encubrimiento agravado.

El caso no quedó circunscripto únicamente a la órbita chubutense. Según pudo saber este diario, la Brigada de Investigaciones de Puerto Madryn trabajó en coordinación con la División de Investigaciones de Santa Cruz (DDI), que aportó información clave para vincular el Chevrolet Onix con actividades delictivas registradas en la provincia santacruceña. Aunque los detalles se mantienen bajo reserva, fuentes vinculadas a la pesquisa señalaron que el rodado habría sido utilizado en maniobras ilícitas recientes en la región, lo que explicaría la urgencia por cruzar datos entre jurisdicciones.

La Ruta Nacional Nº 3 es el principal eje que une a Santa Cruz con el resto del país y, en reiteradas ocasiones, ha sido escenario de secuestros de vehículos con pedidos de captura, narcotráfico o transporte de mercadería ilegal.