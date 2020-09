Abuso sexual: tras ser condenado volvieron a pedir la prisión preventiva para Juan Ale

La Fiscalía de Puerto Madryn insistirá con el pedido de prisión preventiva para el ex comisario de la Policía del Chubut, Juan Ale, condenado por abuso sexual a dos menores de edad. El martes pasado, el ex jefe de la policía de Chubut y ex diputado provincial, Juan Luis Ale, fue condenado a 8 años de prisión por abuso sexual de dos menores hijas de quien fuera su pareja- entre 1998 y 2001.

La fiscal María Alejandra Hernández confirmó que insistirá con el pedido de la prisión preventiva para Ale, por “el peligro de fuga”, luego de conocida la condena a 8 años de prisión. Hernández había solicitado la medida de prisión una vez conocida la sentencia condenatoria, pero fue rechazada por el Tribunal. Pero desde Fiscalía se entiende que hay nuevos elementos para solicitar la medida, así lo indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Otro caso

Gonzalo Barría continuará en prisión por el violento robo en el 30 de Octubre. La audiencia se celebró a través de videoconferencia y estuvo presidida por el juez Martín Cosmaro. En el primer momento la defensora Lilian Bórquez solicitó arresto domiciliario de Barría debido a que se encuentran dadas las condiciones para que su familia lo reciba en el hogar. También expuso que “no existen los peligros de fuga ni de entorpecimiento”.

El fiscal Julio Puentes se opuso a la petición defensiva debido a que se encuentran vigentes los peligros procesales. Apuntó que el imputado es con probabilidad el coautor del grave delito ocurrido el 20 de mayo en un departamento del edificio 28 del sector 3 de las 1008 Viviendas.

Barría junto a su cómplice Barrionuevo, escalaron tres metros y medio para ingresar al edificio y romper la ventana del lavadero del departamento. Así ingresaron al interior del departamento donde la víctima dormía, le colocaron un almohadón sobre la cabeza y lo golpearon con una barreta de hierro con punta.

Los imputados le sustrajeron un teléfono celular, la billetera y otros elementos de valor. Con el arribo de la policía los sospechosos fueron detenidos. Además existe peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento “ya que su soltura puede influir sobre testigos en el próximo debate”. El fiscal afirmó que Barría no tiene arraigo en la ciudad dado que su núcleo familiar está en la localidad de El Bolsón. Pidió que se mantenga la prisión preventiva hasta el 27 de octubre o bien hasta que se realice el debate