Trelew tiene ocupado el 90% de terapia intensiva y "ningún caso es por Covid", aseguró Puratich

Fabián Puratich habló luego de confirmar este miércoles que continuará a cargo del Ministerio de Salud de Chubut, tras los rumores que aseguraban su renuncia. En declaraciones radiales, dio un pantallazo de lo que sucede en los municipios de la provincia que están pasando la peor situación por el COVID-19.

Para empezar, se refirió a la localidad con más contagios hasta el momento: “Hoy Comodoro es el lugar mas crítico de la provincia. (Puerto) Madryn tiene muchos casos pero aún no llegó a los niveles de Comodoro. Después está la realidad de Rawson y Trelew que tienen apariciones esporádicas de casos".

Fabián Puratich, ministro de Salud de Chubut

Respecto a esta última ciudad, señaló específicamente que "hoy hay un 90 por ciento de camas en terapia intensiva que está ocupada", pero que "ninguno es por casos de Covid". "Las personas aparte del Covid se siguen enfermando y accidentando”, subrayó Puratich en diálogo con Cadena Tiempo.

“Tenemos la posibilidad de extender algunas camas más y queda el sistema privado. Pero es un llamado de atención que muestra que no hay que relajarse. Trelew es una ciudad con mucho movimiento, hay que mantener el alerta, no relajarse y no bajar la guardia”, añadió el ministro.

Ratificó su continuidad

En la entrevista, Puratich deslizó también las razones por las que puso en duda su continuidad en la cartera sanitaria. “He hecho todo lo posible para que los trabajadores estén de la mejor manera. Yo estoy al frente de los reclamos de los trabajadores, no duermo pensando en cómo llevar soluciones, pero la situación es compleja. Tengo la seguridad de que estoy dejando la vida. Voy a hacer todo para que este todo lo mejor posible. Pero si creen que hay alguien que lo puede hacer mejor mi renuncia está a disposición”, sostuvo el ministro.

Para finalizar, expresó: “Me pone muy mal que un compañero de la salud tenga la heladera vacía, por eso voy a seguir luchando para salir adelante. No puedo dejar de sensibilizarme frente a estas situaciones, y no voy a dejar de luchar por los trabajadores desde el lugar que corresponde”