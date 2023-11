Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La subsecretaria de Información Pública y diputada provincial electa, Vanesa Abril resaltó el crecimiento del Frente Renovador en la provincia del Chubut y elogió a Sergio Massa tras mantener un encuentro junto al gobernador Mariano Arcioni. Destacó los alcances del Plan Lanar, un acompañamiento del Estado debido a la baja del precio de la lana y el reciente envío del proyecto de Cuencas Madura que representa un incentivo para la producción en el Golfo San Jorge. “Más allá de Ganancias, IVA y el acompañamiento a los jubilados fueron medidas con gran impacto en Chubut y que claramente se vieron reflejados en los resultados electorales”.

“El ministro está conforme con el ocho por ciento de crecimiento. Se observó en el centro de la provincia y hacia la Cordillera donde revirtió resultados en algunas localidades y crecimos mucho. A nivel nacional hay provincias que revirtieron el resultado con la consigna de trabajar para lo que viene”, sostuvo Abril.

Respecto a la consolidación del Frente Renovador como espacio político. “En Río Mayo, Gustavo Loyaute y Ariel Molina en Corcovado retuvieron sus intendencias a lo igual que Iván Fernández en Lago Puelo. Estamos contentos con el crecimiento; la dirigencia como también de la participación que estamos pudiendo tener como una fuerza nueva que participa por primera vez en Chubut. Alejandro Sandilo ha hecho un gran trabajo en esa construcción y hoy somos unos cuantos los que estamos incluídos”. Sostuvo que éste proceso implica desde la presencia de figuras de alcance nacional como el propio gobernador hasta un trabajo específico de contacto con la gente. “Quienes lideran; trabajan por un país más federal, dialoguista en donde podemos lograr consensos y llamar a la unión nacional y trabajar en pos de la mejora para los argentinos. Así es mucho más fácil. En lo territorial la tarea ha sido ardua, hemos llevado la idea, explicando y contando. Todo eso rindió sus frutos”.

Vanesa Abril planteó la necesidad de que el gobierno entrante “tome el guante” en algunos aspectos que no están relacionados con los colores políticos sino con las necesidades de los ciudadanos de la provincia. “En unos años y cuando muchas obras en ejecución, hayan finalizado; los chubutenses sabrán que hubo una persona que siempre pensó en el bienestar y la mejora constante de la Provincia. Y nunca desde el cortoplacismo. Mariano (Arcioni) nunca pensó quién iba a inaugurar una obra sino que pensó en lo que ésta representaba para la comunidad. Cuando se vea el fruto de las actuales gestiones, se lo recordará como un gran gobernador”, resaltó.

Reconoció la complejidad de haber transitado una gestión atravesada por numerosos factores económicos y sanitarios. “Era muy difícil tomar decisiones por el desconocimiento que nos provocaba la pandemia. El resultado hoy es fructífero con obras trascendentes para la provincia que están en proceso”. Y resaltó los avances energéticos en Camarones y Garayalde, edificios escolares y el hospital de Alta Complejidad de Trelew cuya obra civil está finalizada. “Hay cosas que tenemos que remarcar de las cuales estamos orgullosos a pesar de que hubo un estado de situación que nos llevó a pensar durante dos años, pura y exclusivamente en la Salud y el acompañamiento a los sectores productivos porque sus ingresos se veían disminuídos”.

Desafío legislativo

La actual subsecretaria reconoció que integrar la nueva conformación en la Legislatura desde el 10 de diciembre representará un desafío. “Los diputados debemos brindar las herramientas desde un poder independiente y que debemos tomar decisiones en pos de una mejor legislación. Soy dialoguista y creo que tenemos que ser una oposición constructiva, no por eso ser opositores a todo lo que se plantee. Es interesante el desafío, no vengo de la política y todo será nuevo para mí. Eso me genera expectativa”, finalizó.

Fuente: Jornada