El viajero de Chubut Martín Etchegaray Davies vuelve a Argentina

Martín Etchegaray Davies confirmó que este sábado llegará al país, para darle un cierre, al menos transitorio, a lo que fue su enorme travesía por América. El experimentado viajero partió en 2017 de Lapataia y llegó a la frontera entre Canadá y Estados Unidos.

“Llego el sábado 5 a Buenos Aires, y de ahí veremos qué determinan las autoridades, si me quedo haciendo la cuarentena allá o me mandan para la provincia de Chubut. Ahora estoy en Miami. Acá, la gente se lo toma muy diferente al Covid, prácticamente nadie usa barbijos, el gobierno no obliga a nada, realmente está todo habilitado, salvo los colegios”, detalló.

“Me faltaron más o menos 6 mil kilómetros para llegar a Alaska”, sintetizó, y remarcó: “Me hubiesen faltado dos meses o un poco más. Cuando llegue al país veré qué hago, todavía no tengo un plan concreto. No estoy decepcionado, para mí la travesía está completa, estoy contento pese a que no llegué al objetivo que era Alaska”.

En relación a su viaje detalló: “Llegué hasta la frontera entre Estados Unidos y Canadá, hasta allí hice 22.860 kilómetros, los que caminé. Tengo muchas anécdotas, pero lo que más resalto es a toda esa gente que se acercó a darme su aliento, o ayuda”, cerró