Tomer Feldman fue segundo en la categoría Menores en el inicio del Abierto Argentino de Mountain Bike. La próxima fecha se disputará en Entre Ríos.

El fin de semana pasado, en el circuito de Cerro Bayo, ciclistas de todo el país participaron de la primera fecha del Abierto Argentino XCO, UCI Clase II.

Hasta ahí viajó el calafateño Tomer Feldman con su papá que lo acompañó para participar de esta primera fecha, donde el domingo a la mañana participó de la carrera que se corrió en la zona del Cerro Bayo en Villa La Angostura abriendo el campeonato.

De regreso a El Calafate, Tomer comentó: “Viajamos con mi papá para llegar a la carrera, nos acreditamos, entrenamos. El domingo a la mañana largamos con la categoría Cadetes, donde a uno de los chicos de esa categoría algo le pasó en la largada y yo me enganché con él, eso me retrasó bastante en un hermoso circuito de 3,5K donde tuvimos que dar dos vueltas. En la segunda vuelta pude alcanzar el pelotón, pero lamentablemente tuve una caída y eso me retrasó. A pesar de eso, terminé segundo en mi categoría Menores, me voy contento porque a pesar de los inconvenientes que tuve, pude terminar y hacer ese podio”.

La categoría Menores es la misma en las que el año pasado Simón Feldman fue campeón argentino, y no pudo debutar este año porque tuvo una lesión en la clavícula y se está recuperando de la misma para comenzar a competir.

En Villa La Angostura fue la primera fecha del calendario del Abierto Argentino XCO 2020, el campeonato continuará en Entre Ríos, el 19 de abril; en Salta el 10 de mayo, y en La Rioja el 24 de mayo. (Fuente: Ahora Calafate)