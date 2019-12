Cinco mujeres y tres hombres: conocé las caras del gabinete municipal de Grasso

Cinco mujeres y tres hombres integran el Gabinete formado por Pablo Grasso para llevar adelante el periodo institucional hasta 2023. La novedad: fomentar el trabajo mediante la Secretaría de Producción. Desde Hacienda sostienen lo prometido en campaña, no habrá aumento de impuestos. Niñez, el área de mayor sensibilidad en lo social.

Luego de su jura, Pablo Grasso tomó juramento a cada uno de los integrantes del Gabinete que lo acompañará al inicio de su gestión, desde el martes próximo, al frente del Ejecutivo Municipal.

Se trata de un Gabinete ampliado a diferencia de la gestión saliente, pues para el periodo institucional próximo se ha creado la Secretaría de Producción, Comercio e Industria con la idea de vincular al Estado Municipal con las potencialidades productivas de Río Gallegos.

Gabinete

– Secretaría de Gobierno: Fue designada la profesora Celina Mansilla. Hasta aquí se desempeñó en Educación. Grasso dijo que valoró su formación política y que cuenta con la capacidad de explicar “cada medida que tomemos”.

– Secretaría de Hacienda: Es ocupada por el CPN Diego Robles. Grasso aseguró que el profesional “esperaba formar parte de un gobierno con las ganas y la transparencia para salir adelante”. No habrá aumento de impuestos.

– Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo: Es otorgada al Arq. Lucas Otín y proviene del IDUV. “Alicia me pidió que no toque el equipo del IDUV, pero le solicité que me autorice a llevarlo al municipio”. Indicó que trabaja en el desarrollo urbanístico de la ciudad, junto al Consejo Federal de Inversiones.

– Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia: Se trata del área de mayor sensibilidad social. Anunció que no tendrá vacaciones para dar respuesta en lo inmediato a las necesidades de la mano de la prevención. La abogada Julia Chalub estará al frente del área.

– Secretaría de Gestión, Legal y Técnica: Es ocupada por el abogado Jorge Cabezas. Estuvo a cargo del equipo que llevó adelante la transición con la gestión saliente. “Conoce el municipio y las ganas que tenemos de transformar la ciudad”, aseguró el intendente electo.

– Secretaría de Producción, Comercio e Industria: Fue otorgada a Moira Lanesán. El objetivo es integrar el Estado con la industria para potenciar el sector productivo y el comercio local.

– Secretaría de Desarrollo Humano: Estará a cargo de la odontóloga Alejandra Vázquez. Ocupó el área de Salud Pública del 2011 al 2015.

– Secretaría de Coordinación Ejecutiva: Es designada Claudia Picuntureo, militante de larga trayectoria en “Construyamos Juntos”.