“Apostamos a la accesibilidad de la población a la energía. Ese es el rol de Enarsa, no pasa por la rentabilidad económica”, dijo el nuevo presidente de la empresa, Andrés Cirnigliaro. Explicó porque la estatal IEASA será rebautizada con su antiguo nombre: “Hay un cambio de paradigma”, aseguró.

Andrés Cirnigliaro finalmente fue designado por la asamblea especial ordinaria de Integración Energética Argentina S.A (IEASA) como el nuevo presidente de la compañía. La vicepresidencia recayó en Hernán Herrera, mientras que los directores titulares son Oscar Cretini y María Cristina Lapenta.

Se trata de designaciones claves en obras estratégicas para la provincia de Santa Cruz como el complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz e YCRT. Se recuerda que La Opinión Austral dio cuenta de la preocupación de proveedores, trabajadores, entre otros, ya que la acefalía en la que había caído IEASA desde diciembre último ante la intempestiva salida de Claudia Mundo (ex titular de la compañía) para sumarse al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, generó que los trabajos que cumplieron los trámites administrativos y técnicos en las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, se ralentizaran.

En declaraciones exclusiva a La Opinión Austral, Cirnigliaro precisó que la primera acción que desarrolle en el nuevo cargo ejecutivo, será una revisión del estado de situación de IEASA. “A partir de este nuevo periodo rige una nueva política energética bajo el gobierno del presidente Alberto Fernández, tendiente a fortalecer la producción, la industria, las pequeñas y medianas empresas, las economías regionales, la modernización económica del país y la mejora progresiva de la calidad de vida de la ciudadanía toda, sin exclusiones”. Sostuvo que se trata de un cambio de paradigma: “mientras en los últimos cuatro años se favoreció a las empresas privadas que concentran el sector, buscaremos recuperar la presencia del Estado en las decisiones estratégicas con perspectiva nacional y federal”.

Reconocimiento

Mientras espera tener un escenario certero para avanzar en decisiones, Cirnigliaro indicó a LOA que su designación como presidente de IEASA es un reconocimiento a la gestión de Alicia Kirchner en su primer periodo al frente del Poder Ejecutivo Provincial: “mientras otras provincias complicaron su situación macroeconómica, Santa Cruz logró estabilidad y en la industria energética recuperó obras y llevó adelante otras”. Por ejemplo, el tramo El Pluma- Perito, se trata de la línea 132 Kw que dotará de energía mediante el Interconectado Nacional a Perito Moreno y Los Antiguos en una segunda etapa. “Es la obra más importante del país y esto fue a raíz de la gestión provincial mediante los fondos Unirse”, detalló el ex presidente de Servicios Públicos. Se recuerda que el ex presidente Mauricio Macri no la incluyó en el Presupuesto nacional 2019, por lo que Provincia avanzó en un acuerdo con operadoras mineras para el financiamiento.

Rol del Estado

“Buscamos poner en valor las decisiones del gobierno, para ello es necesario que el Estado asuma un rol protagónico que impulse inversiones sostenidas y estratégicas”, puntualizó Cirnigliaro a este medio. Bajo este paradigma, anunció que IEASA volverá a llamarse Energía Argentina S.A (Enarsa). “Es una creación de Néstor Kirchner en 2004, la idea es que el Estado irrumpa en la industria para defender los derechos de la ciudadanía por sobre todo”, se encarará “las obras que el privado por -distintos motivos no quiere hacerlo-, pero vamos a seguir apostando a la accesibilidad de la población a la energía. Ese es el rol de la compañía, no pasa por la rentabilidad económica”.