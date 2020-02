Después de su renuncia a la Municipalidad de Río Gallegos, Claudio Chacón dio su versión de los hechos. Confirmó que agarró del cuello al proteccionista y relató a LOA cómo llegó a ese grado de enojo. Adelantó que continuará por la vía legal y que lo denunció por hostigamiento.

Claudio Chacón, quien se desempeñó hasta hace pocos días como jefe del Departamento de Bienestar Animal del Municipio de Río Gallegos, contó a La Opinión Austral su versión de los hechos ocurridos con el referente de Proyecto Animal y de la Agrupación protectora P.A.I.

Chacón contó su verdad y dije que hubieron cosas que sobrepasaron un límite.

A raíz de la publicación en las redes sociales del proteccionista Miguel Ángel Osorio Contreras, conocido como Michelangelo OC, en la que, entre otras cosas, literalmente decía: “Así que Chacón se puede ir bien a la chacón de su madre”, el funcionario sintió que rebalsó el vaso y no pudo “dejarla pasar”.

“Yo sé que como funcionario uno está expuesto a esto, fui jefe de Espacios Verdes y ya me comí insultos antes, pero se metieron con mi madre, y ella, mi esposa y mi hija son intocables”, explicó, “ese fue el límite, fue personal”.

Antes de llegar a esa situación, Claudio relató que hubo un acoso permanente “se metieron una y otra vez con mi trabajo, con mi equipo y estábamos haciendo las cosas bien, yo estoy muy conforme con lo que veníamos haciendo y me gustaría continuar”.

En este sentido recordó la publicación de LOA, del pasado 12 de enero, titulada “Tensión entre proteccionistas en charla por perros sueltos”, sobre una reunión entre las Juntas Vecinales y funcionarios del área de Salud del Municipio, para trabajar en la problemática de la superpoblación de perros en las calles de la ciudad.

En esa oportunidad, “y sin haber sido convocados” los grupos mascoteros locales hicieron su aparición y terminaron generando una crítica situación que lamentaron tanto los referentes barriales como los municipales, “esa vez este chico (Miguel Ángel) trató mal a varias mujeres, fue agresivo, incluso un vecino tuvo que frenarlo y ubicarlo” recordó.

Desde esa oportunidad venía tensa la relación con la Municipalidad, “sin embargo seguimos trabajando, mi equipo me lo dice -nunca un jefe laburó a la par nuestra como vos-, yo iba para todos lados, logramos mucho en poco tiempo” lamentó.

Paso a paso

Con respecto al día en cuestión, primero confirmó lo que la secretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Vázquez, afirmó a LOA, presentó su renuncia antes de ir a la Fundación, “porque sabía lo que iba a pasar, se metieron con mi mamá” aseguró.

Acto seguido “lo llamé y le pregunté dónde estaba (a Miguel Ángel), cuando llegué al refugio me estaban esperando, con los celulares en mano, filmando todo lo que pasaba y habían dado aviso a la Policía” describió el funcionario, y aclaró que fue en su auto particular, no en uno oficial, y lo hizo solo.

En este sentido subrayó: “No caí con matones, ni fui en nombre de Grasso, como publicó en la redes (Miguel Ángel), fui solo, porque me la banco, fue algo personal y respondí como persona”.

Sobre la denuncia del proteccionista, Claudio corroboró a LOA que lo agarró y lo ahorcó, y que no habría pasado a mayores porque “me agarraron el brazo, me detuvieron, la Policía me dijo que si lo hubiera golpeado en la cara, como yo quería, hubiera terminado preso”.

Si bien las publicaciones de Miguel Ángel en las redes sociales fueron eliminadas, luego de que LOA las compartiera en la edición del 22 de febrero, el ex jefe del Departamento de Bienestar Animal contó: “Tengo las capturas de pantalla de todo y las voy a usar como prueba, porque voy a seguir esto hasta el final”.

Aseguró que continuará con el tema de manera judicial, “esto no va a quedar así, sigo por el marco legal, lo denuncié por hostigamiento, no nos dejaba trabajar, presionó demasiado, no sólo se metió conmigo, trató mal a otras personas también, funcionarias y referentes de las juntas vecinales, a las que buscaré como testigos”.

En lo que respecta a su relación laboral con la Municipalidad de Río Gallegos, Claudio contó que aún no mantuvo ninguna reunión ni habló con nadie, “yo presenté mi renuncia al cargo, aún no sé si la aceptaron o no, no sé qué medidas van a tomar”.

Recién a partir del próximo miércoles habrá novedades, debido al fin de semana largo por los feriados de carnaval, la secretaria de Desarrollo Humano, Alejandra Vázquez, declaró que está pendiente la reunión con la Dirección General de Asesoría Letrada para evaluar su accionar.

“Yo siempre me sentí acompañado por el municipio, y a mí me gustaría seguir haciendo mi trabajo, yo me la banco, pero ahora queda en sus manos” finalizó.