Claudio Vidal dijo que hay petroleros sin licencias hace 5 años

El viernes, el Sindicato de Petroleros Privados notificó de una medida de fuerza que inició en San Antonio Internacional. El sábado, la empresa pidió la conciliación obligatoria en Trabajo, nacional y provincial. La Secretaría de Nación la dictó por 5 días. El conflicto es por licencias y recategorizaciones.

Si así lo amerita, cuando los trabajadores de planta se toman licencia, algunas empresas realizan contrataciones “a plazo fijo”. Es decir que, cuando el personal se reintegra, cesan los contratos temporales. Así lo hace la empresa San Antonio Internacional S.A. y Servicios Especiales San Antonio.

Esta temporada estival no sería la excepción, salvo por un detalle. Mientras la prestadora esperaba otorgar unas 16 licencias, son 80 los operarios los que desean cumplir con su derecho laboral.

Por otra parte, los trabajadores tienen un reclamo sostenido en relación a recategorizaciones. Dicen, que muchos de ellos cumplen funciones que convencionalmente son mejores pagas, pero “los papeles” figuran desempeñándose en otras actividades menos onerosas para la patronal.

Así, el viernes, el Sindicato de Petroleros y Gas Privados de Santa Cruz notificó al Ministerio de Trabajo de la provincia, que iniciaba medidas de acción directa. Las mismas se comenzaron a ejecutar en horas de la noche de esa misma jornada. “Se dialogó, previamente con la empresa, pero no se encontró una solución por esa vía”, indicó el secretario general Claudio Vidal, en diálogo con medios de prensa.

En este contexto, la empresa hizo una solicitud formal al Ministerio y a la Secretaría de Trabajo de la Nación. Pidió que se dicte la conciliación obligatoria. La cartera provincial no lo hizo, pero sí la nacional, que otorgó un plazo de 5 días hábiles para resolver el conflicto.

Hoy habrá un encuentro oficial en Buenos Aires, del que también está previsto que participe YPF S.A. en su calidad de “responsable solidaria”. Sin embargo, tal como anticipó Vidal, también se dará una serie de encuentros informales. El viernes será la última jornada y, vencido el plazo sin una solución consensuada, las partes podrán quedar liberadas.

Vidal acusó a la firma de incumplir con inversiones previstas y no respetar la ley y los derechos laborales. Asegura que hay trabajadores que no se pueden tomar licencia desde hace cuatro y cinco años, y exhortó a los directivos a pensar qué harían ellos si no pudieran vacacionar cada seis meses, como dijo que lo hacen. También apuntó a las carteras laborales, y enfatizó que deben exigirle a la empresa que cumpla con sus obligaciones convencionales.