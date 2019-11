Comenzó la entrega de premios “Gusty Díaz”

Ayer, en el salón de boxeo del atlético Boxing Club, comenzó la entrega de premios denominada “Gusty Díaz”, con el reconocimiento a deportistas que a lo largo del año supieron destacarse en las diferentes disciplinas. En esta ocasión convocaron a jugadores de hockey, vóley y básquet.

Por cuarto año consecutivo, la Comisión Directiva del Atlético Boxing Club realiza el acto de reconocimiento a los deportistas destacados que forman parte de la institución y defienden los colores a nivel local, provincial y nacional.

“Gusty Díaz” se llamarán los premios del Deportista del Año 2019, en homenaje al reconocido futbolista que falleció en el año 2017, quien supo deslumbrar con su talento en distintos clubes de la Liga Sur, como también en la Liga de Barrios.

“Gusty», el “5” que todos querían tener en su equipo, querido y recordado no sólo por su talento futbolístico, sino por ser una gran persona, dejando una innumerable cantidad de amigos en cada club por el que pasó, como: Independiente, Hispano, Boca Río Gallegos, Petrolero Austral, El Ciclón y Unión Petroleros Privados de la AIFB, y especialmente muy querido por el Atlético Boxing Club, donde consiguió sus mejores logros deportivos formando parte del plantel campeón local y disputando en varias oportunidades los federales “C” o Torneo del Interior.

“Gusty» vistió los colores del Boxing Club durante una extensa trayectoria en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Fue parte de los planteles más ganadores del fútbol local.

Premiación

Ayer fue el turno para los deportistas que se destacaron en las disciplinas de hockey, básquet y vóley.

Los premios incluyen a las disciplinas: telas, básquet, boxeo, gimnasia rítmica, gimnasia artística, danzas árabes, karate, hockey, patín artístico, handball, vóley, newcom, fútbol infantil y fútbol federado. Los reconocimientos se iniciaron ayer con las disciplinas de hockey, básquet y vóley, y continuarán hasta el próximo lunes 2 de diciembre.

Hockey

Jugadora destacada: Valentina Graves. Reconocimientos para Valentina Graves, Cinthia Talcan y Martina Uribe. Sub 6: Marley Kirchner. Sub 8: Catalina Vega. Sub 10: Valentina Vargas. Sub 12: Conay Barrionuevo. Sub 14: Maite Lucero. Sub 16: Tania Cárdenas. Mami hockey: Silvina Reyna. Intermedia: Mónica Cabezuelo. Sub 18 damas: Victoria Devichenzo. Sub 10 caballeros: Dionel Peressini. Sub 12 caballeros: Thiago Alvarez. Sub 16 caballeros: Juan Videla. 1ª caballeros: Carlos Miranda.

Básquet

Jugador destacado: Tobías Gemetro y William Madrid. Pulguita: Federico Vidal. Cebollita: Martina Gemetro y Mauro Sánchez. Premini: Lorenzo Abelli y Gabriel Páez. U13: Luca Herrera. U15: Lucas Gaiton. U17: Axel Ortiz. Femenino: Rocío Cuello. Promo: Enzo Roca. Maxi masculino: Daniel Juárez. Mami básquet: Carmela Escobar. Primera: Jesús Carrasco.

Vóley

Destacados: Pierina Patitucci y Jaqueline Paolillo. Sub 15: Bianca Cabrera. Sub 17: Adriana Silva. Sub 18: Lourdes Silva.