El ex titular de Bienestar Animal, Guillermo Basualto, dio a conocer por redes sociales que le dejaron una caja con seis cachorros en la puerta de su casa; el hecho indignó a la comunidad mascotera. En tanto, el actual director dio a conocer cómo se trabaja en la adopción y explicó por qué no levantan más perros de la calle.

El médico veterinario y ex funcionario del municipio Guillermo Basualto difundió ayer por redes sociales que, en la puerta de su vivienda, dejaron una caja con seis cachorros. Inmediatamente, la comunidad mascotera de la ciudad compartió el posteo para dar con posibles adoptantes de los caninos.

Uno de los cachorros fue bautizado como «LU12»

El hecho indignó al veterinario y a los riogalleguenses por considerarlo una irresponsabilidad. Basualto, en diálogo con “En el Tintero” por LU12 AM680 explicó: “En realidad lo que molesta es que la gente sea tan irresponsable y se desligue de los animalitos como si fueran objetos”.

El veterinario, que llevó adelante una intensa campaña de castración mientras estuvo a cargo del área de Bienestar Animal, dijo además: “Con el tema de las castraciones se busca ganarle a la tasa de natalidad”. Además, recordó: “En este caso me tocó a mí, que tengo más facilidad por mi profesión, pero no solamente me pasa a mí, porque le pasa a un montón de gente”.

Horas después, contó por redes sociales que pudieron dar con cinco adoptantes para los seis cachorros. Uno de ellos fue bautizado como “LU12”, tras dialogar con la emisora. Para aquellos interesados en la adopción, se pueden comunicar al celular (2966) 15215477.

El trabajo actual del área y por qué no levantan más perros

Claudio Chacón, actual titular del área de Bienestar Animal de la Municipalidad, explicó al medio cómo trabajan para generar mayor consciencia y adopción responsable de los caninos sin dueño.

EPI: Uno de los canes fue bautizado como “LU12” en honor a la emisora. FOTO: FACEBOOK

En principio, señaló que se encuentran armando la página web donde publicarán mascotas perdidas y sin dueño para poder dar con adoptantes. La fotografía será subida a la web con el objetivo de empezar a difundir a través de las redes sociales la tenencia responsable.

De igual manera, Chacón explicó que la comunidad puede acercarse al área para ver qué animales hay. Actualmente, sólo hay dos perros.

Asimismo, indicó que Bienestar Animal no se encuentra levantando perros de la calle actualmente porque “la gente dice que los vamos a matar”.

El titular profundizó: “No lo hacemos por el hecho de que la gente piensa que Bienestar Animal está haciendo las cosas mal. Siempre buscamos que el dueño que aparezca se haga cargo de la multa y del patentamiento, y los que quedan intentamos reubicarlos en algún lugar. No podemos tenerlos acá porque no tenemos gente exclusivamente para eso”.

Para mayor información, el teléfono es (2966) 442571.