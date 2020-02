El año pasado, Giubetich había pedido tres camiones recolectores, llegó uno y lo devolvieron. Grasso licitó sólo uno y más chico. ¿Cuántos hay hoy funcionando? ¿Seguirá la misma metodología de “juntar” y “recoger” bolsas en las esquinas? Se busca una ciudad más sustentable, pero “cuesta educar al vecino”. ¿Qué planea el Municipio?

* Por Nazarena Malatesta

La recolección de residuos y el tratamiento de la basura en la ciudad es un tema pendiente que la gestión del ex intendente Giubetich no pudo resolver. Tampoco las anteriores. El traslado del Vaciadero continúa siendo una incógnita. Afirmaron que la maquinaria está, pero el sector está lejos de ser operativo por las falencias que tiene.

En agosto del año pasado, la Municipalidad de Río Gallegos licitó tres camiones recolectores destinados al Departamento de Recolección Urbana por un presupuesto oficial de $ 10.830.000 y con un valor de pliego a $ 30.000. De esos camiones llegó uno, pero no era el habían pedido y tuvieron que devolverlo.

Finalmente, la licitación quedó sin efecto.

La gestión de Grasso tomó como “punta de lanza” la problemática ambiental, tema que se encuentra a la par de los bacheos en la ciudad. Con esos dos aspectos a la cabeza en la agenda actual y la promesa de bachear la ciudad durante febrero, el Municipio licitó por otro camión recolector, esta vez “para llegar a zonas donde antes no se llegaba”.

La licitación es por un camión Mercedes Benz Sprinter con recolector de residuos India, destinado a la Dirección de Saneamiento Ambiental, por un presupuesto oficial de $ 3.978.00,00 y con un valor de pliego a $ 10.000,00.

En diálogo con La Opinión Austral, el secretario de Obras Públicas, Lucas Otín, detalló lo sucedido con los camiones recolectores, cómo esperan llegar a barrios alejados y por qué buscan que Río Gallegos sea una “ciudad sustentable”.

El Municipio busca llegar a barrios alejados y calles angostas. Foto: (José Silva).

En relación a la licitación de Giubetich, explicó: “No vino lo que decía el pliego. Rescindieron la licitación y quedó sin efecto. Este camión que pedimos es distinto, porque es chiquito y sirve para barrios como el 366 y el 499. El compactador es de seis metros cúbicos, el que solemos tener es entre 15 y 18 metros, pero este es para hacer, justamente, barrios donde las calles son angostas”.

La maquinaria, detalló, se puede “meter en otros lugares y también es funcional para el centro, además acompañará a la gente de limpieza urbana cuando sale a hacer recorridos”.

En la búsqueda de financiamiento y planes para operar en zonas alejadas

Desde los barrios más alejados aseguran que la recolección de residuos no llega y ello produce, en muchas ocasiones, la acumulación de los ya “famosos” mini basurales. Sobre ese tema está trabajando el área de Otín.

Actualmente, el municipio tiene en funcionamiento entre siete y ocho camiones recolectores, según pudo saber el medio. Durante el peor momento de Giubetich, llegaron a funcionar entre uno y dos. Aun así, desde el área, un trabajador informó que “de los ocho, son dos que necesitan reparaciones urgentes, después los otros seis también necesitan, pero no son tan graves”, explicaron.

“Ese camión que se licitó también se hizo pensando en lo que queremos implementar ahora, que es los fines de semana ir a los barrios y compactar por separación de residuos. Por otro lado, estamos viendo la forma de financiamiento para traer otros camiones, estuvimos en Buenos Aires y vimos los precios, lo que nos falta ver es cómo lo vamos a financiar y cuándo los traemos”, profundizó Otín.

Se trata de maquinaria de recolección trasera, camiones “normales de 18 metros cúbicos como los que ya están, pero nuevos”, detalló el secretario de Obras Públicas.

¿Por qué no se puede modificar la metodología de recolección?

Son dos aristas a tener en cuenta: la relativa al equipamiento en maquinaria municipal y la que tiene que ver con el funcionamiento del Vaciadero. Otín informó que, por lo pronto, la metodología de recolección seguirá siendo la misma.

“Hoy no tenemos el equipo como para poder hacer la separación de residuos y si el vecino la hace, termina en el mismo lugar: en el Vaciadero”, explicó.

Agregó a ello: “Si nosotros pudiéramos hacer una recolección separada y poner en marcha la planta, ahí si nos serviría mucho más porque podríamos hacer los bloques de distintos materiales que se pueden vender y se generaría un ingreso extra o, en su defecto, lo llevamos al relleno sanitario, pero también falta terminar eso, entonces son muchas cosas a tener en cuenta”.

Recientemente, áreas ambientales de Provincia y Municipio tuvieron un encuentro con referentes de ambiente de Nación. “Nos pidieron que veamos cuáles son las maneras para poder ser más sustentables y esas eran algunas de las ideas. Ahora, por ejemplo, estamos juntando chatarra con la gente de Tránsito”, detalló.

Misión “educar al vecino”

Otín explicó que una de las cuestiones más difíciles, a las que adhieren desde organizaciones ambientales, es educar al vecino.

“Cuando podamos implementar algunos planes que tiene la Dirección de Gestión Ambiental y de Saneamiento de separación de residuos, también lo vamos a ir haciendo, pero por barrios y algunas veces, para que podamos ir educando al vecino, pero no es fácil”, apuntó el secretario de Obras Públicas.

Otro de los puntos de concientización social tiene relación con los residuos que se arrojan a la basura y que, por ende, deben manipular los operarios del área. Desde vidrios rotos hasta agujas, los elementos corto-punzantes son un verdadero peligro para quienes realizan la tarea diaria.

Las organizaciones que trabajan en materia ambiental sugieren a los vecinos ser “prudentes” con los elementos que se arrojan, para evitar que los agentes municipales sufran cortes que puedan hacer peligrar su salud.

Desde el área de residuos urbanos indicaron al medio que se está trabajando “de diez”.

Otín detalló, en paralelo, que el Municipio adquirió algunos elementos faltantes para el área. “El director general de Obras y Servicios está trabajando muy bien y los chicos también. Todos vivimos en la ciudad, todos queremos que la ciudad esté linda, sabemos que si Recolección no hace su trabajo tenemos una ciudad sucia y ahí empiezan los problemas”, aclaró Otín.

Además, explicó que el personal de los talleres, lavadero y mantenimiento trabaja para que los camiones “no salgan a la calle como salían antes, que estaban destartalados, sino que se trabaja para que estén un poco mejor y para que no se rompan tan seguido”.

El Vaciadero, la gran incógnita. ¿Qué dejó la gestión Giubetich?

El secretario, finalmente, dialogó sobre el tema que tiene en vilo a la comunidad. ¿Qué sucede con el traslado del Vaciadero? “Estamos en la misma, falta un porcentaje de la membrana que lleva el relleno sanitario que esta allá, pasando la Zona Franca, y desde acá faltaría una parte de obra”, explicó Otín.

SIN FECHA: el traslado del Vaciadero continúa siendo una incógnita. Foto: (José Silva).

“La maquinaria en sí está, que es la que se licitó, ahora la soldadura está mal, los anclajes están mal, parte del sistema y de cómo va a funcionar no son del todo correctos, el galpón donde está todo eso no está en condiciones como para que llevemos personal para trabajar ahí, son varios temas”, enumeró el secretario.

“Cuando podamos hacer todo eso, vamos a estar muy bien, pero falta bastante”, agregó.

¿Por qué están mal las cosas?

“Las cosas están mal porque ya venían de antes, desde cuando pusieron la planta ahí y después los baños, la cocina, el ingreso y vestuarios no están, entonces el lugar no está en las condiciones que tiene que estar. Desde iluminación adecuada, sistema de incendios, hay cosas que parece que no son importantes, pero sí lo son para que nuestra gente pueda ir a trabajar ahí en las mejores condiciones posibles”, explicó Otín, quien agregó para concluir que “algunas de las partes se pueden usar, pero no sería lo óptimo porque no estarían al 100%”.

¿El fin de los contenedores para el barrio 499?

El Bº 499 es uno de los más complejos en relación a los residuos en la ciudad. Hace largo tiempo, desde la junta vecinal “Valentín Fielberg” vienen solicitando que se remuevan los contenedores de residuos que hay en la zona.

Se trata de 9 containers que están ubicados en el barrio que comprende la avenida Perón, Tripulantes del Fournier, La Manchuria y Obispo Angelelli.

Recientemente, el presidente de la junta vecinal, Claudio Cádiz, mantuvo una reunión con el intendente Pablo Grasso para abordar el tema y plantear una posible remoción de los mismos.

Según indicó Cádiz: “Cuando nos reunimos con Pablo, le comentamos que nosotros creemos que no sirven los contenedores. Grasso nos escuchó y nos dijo que iba a hacer una prueba piloto para hacer una recolección diferenciada para tratar de volver a los canastos. Nosotros más que contentos, porque no tendríamos que pelear más con vecinos que vienen de otros barrios a tirar su basura al nuestro”.

Otín, por otra parte, indicó que los mencionados son contenedores peligrosos. “En realidad lo que hay que hacer es renovarlos por otros de metal, pero más livianos. Hay que hacer bien las plateas, porque al ser de carga trasera, los operarios tienen que girar y cuando lo hacen, se rompe la cubierta porque encima que son pesados, con la basura encima, pesan mucho más”, detalló.

Añadió a ello: “Vamos a ver qué podemos hacer para que sea más eficaz lo que hacen los chicos de Recolección y cause menos daño”.