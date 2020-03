Largas colas en los comercios, audios falsos que se viralizaron en redes, adultos mayores al resguardo y pibes estudiando desde casa. ¿Cómo se vivieron las últimas 24 horas en Río Gallegos?. Hay tres aislados de origen extranjero en el gimnasio 17 de Octubre: ¿cómo se los asiste actualmente?

La provincia tiene el primer caso de coronavirus desde el día miércoles. Se trata de un francés de 77 años de edad que se encuentra cumpliendo aislamiento tras dar positivo en COVID-19. Mientras tanto, Santa Cruz registra 296 personas que se encuentran en aislamiento.

Estas últimas, recomendadas por autoridades sanitarias, por lo que no incluyen los aislamientos sociales voluntarios.

En paralelo, en la noche del martes llegó a la Terminal un micro desde Punta Arenas donde venían 25 personas. Todos ellos de Santa Cruz, de distintas localidades, pero en su mayoría de Río Gallegos.

Francisco Díaz -40 años- fue uno de los pasajeros que estaba en dicho micro. En exclusiva con “No Tan Temprano” por Radio LU12 AM680, explicó la situación que se vivió. Indicó que ni bien arribó a la ciudad, se fue a su casa “tranquilamente” junto a su padre de 70 años.

“Bajamos del micro, estaba el personal de control de la Terminal y junto con mi viejo preguntamos qué hacemos ahora. ‘Váyanse’, nos dijeron y nunca nos dieron orden de alto, ni nada, y las otras personas también”, relató Francisco.

“Nadie nos dijo nada. Pensamos que nos iban a hacer algún control, caminamos delante de ellos y nos despedimos. No salimos ni corriendo, ni huimos. Salimos caminando”, apuntó el hombre.

El resto de los pasajeros que se quedaron en el micro fueron enviados al gimnasio municipal 17 de Octubre a la espera de un control por parte de agentes sanitarios de la Provincia. Posteriormente, se fueron a su lugar de destino a cumplir con la cuarentena.

Los tres aislados: ¿cómo viven en el 17 de Octubre?

Otras tres personas permanecen en el gimnasio 17 de Octubre completamente aislados, pero no tienen relación con el colectivo que llegó desde Chile.

Según pudo conocer La Opinión Austral, hay una sola persona encargada de mantener contacto con ellos. Se trata de tres personas extranjeras, asintomáticas, pero que debieron alojarse allí ya que no tienen el traslado seguro y no se les realizaron estudios dado que no tienen síntomas.

Uno de ellos es alemán e ingresó en la tarde de ayer, los otros dos son una italiana de 33 y un austríaco de 37 años.

La información a la que pudo acceder el medio indica que estas tres personas están cumpliendo sus últimos días de cuarentena. Se alojaron en el gimnasio municipal debido a que, por la cantidad de días transcurridos, no pueden continuar pagando un hotel y deben cumplir con el aislamiento preventivo.

Para asistir a las personas, hay un equipo interdisciplinario trabajando sobre ello. Aún así, por prevención y protocolo, una sola persona es el nexo para abordar todas las necesidades que tengan.

“Se están activando todos los protocolos solicitados. Desde la higiene cada tres horas, recaudos como barbijos, cobertores de zapatos, descartables y demás. Después, desde el Ministerio de Desarrollo Social se les brinda insumos para higiene personal y todo lo que puedan requerir”, informaron desde el Municipio al medio.

Cumpliendo con la cuarentena, los chicos se quedan estudiando en el hogar.

Los aislados están viviendo con todas las comodidades posibles. Se les brindan las cuatro comidas diarias y, además de eso, tienen conexión a internet. También televisión por cable. Además, dado que estarán por varios días allí, dispusieron de un metegol y otros elementos de recreación.

La persona a cargo de mantener contacto va dos veces al día y está completamente capacitada en coronavirus y en las medidas de prevención. Proporciona alimentos a los aislados y está en permanente diálogo para cualquier necesidad que puedan llegar a tener.

Todos en casa: la ciudad vacía, niños y adultos al resguardo

Mientras el Consejo Provincial de Educación relanzó la plataforma virtual para que los chicos no pierdan clases y continúen con las actividades pedagógicas, los adultos mayores extremaron algunas medidas y se encuentran cumpliendo cuarentena en sus hogares.

Por tal motivo, surgieron en redes personas que se ofrecen, voluntariamente y sin cargo, para ayudar a aquellos adultos mayores que no pueden salir a hacer sus compras o trámites y no cuentan con familiares que los asistan.

La ciudad se muestra prácticamente vacías. Foto: (Mirta Velasquez).

La “movida” solidaria también se dio por redes, donde varios usuarios se postulan para ayudar a los más vulnerables.

La ciudad por estos días, se ve completamente vacía. Al parecer las recomendaciones de las autoridades surgieron efecto, aunque por momentos se observan algunas personas que salen “a pasear” y no a cuestiones necesarias como ir al supermercado, a la farmacia o a su trabajo.

¿Qué sucede con los supermercados y comercios?

Con todo este contexto, los supermercados y comercios están en la mira. Si bien lentamente se abastecen, el alcohol en gel continúa siendo el gran faltante y el más buscado en todas las góndolas. El precio, para quienes logran conseguirlo, está “por las nubes”.

Largas filas en supermercados y farmacias respetando las distancias establecidas.

Foto: (Mirta Velasquez).

Asimismo, las cadenas sugieren llevar los productos necesarios, pero muchos vecinos hicieron caso omiso y llenaron sus carros de rollos de papel higiénico, azúcar, aceite, entre otros productos de primera necesidad.

Las colas en los supermercados superan, en algunos casos, las filas de entre 20 y 30 personas, separadas por un metro de distancia. La dinámica para entrar y comprar depende de la empresa o comercio. En la mayoría de ellos, ingresan de a grupos de 10 personas que hacen sus compras, salen y vuelve a entrar otro grupo.

En comercios locales más pequeños, esto no se estaba implementando y, lentamente, comenzaron a replicar la modalidad. Sin embargo, muchos comerciantes optaron por cerrar sus puertas “hasta nuevo aviso”, como forma de prevención.

“CUÍDESE SOLO TIENE UNA VIDA”. La ferreteria Manzur, en la avenida Perón, optó por cerrar con un mensaje de concientización.

“Fake news”: Los audios falsos que generaron más psicosis

Como en cada situación que genera preocupación en la sociedad, es común que se hagan virales mensajes, posteos, audios o imágenes falsas que tienden a generar más pánico y psicosis y fomentan la desinformación.

En los últimos días, se replicaron una cantidad de audios que afirmaban que había casos de personas con coronavirus en el Hospital Regional de Río Gallegos.

Nada de ello fue cierto y el Gobierno debió salir a aclarar la situación para evitar la desinformación y la preocupación en la comunidad. “En el contexto actual pedimos a todos y todas colaborar en este sentido, ya que la comunidad necesita en este momento tranquilidad y no que se genere desconfianza social”, indicaron.

En otro tramo, solicitaron “no replicar este tipo de mensajes que sólo generan desinformación y pánico social. No hay posibilidad de que el Hospital confirme casos positivos de coronavirus COVID-19, porque no tiene el laboratorio y equipamiento para hacerlo”, informaron.

Por ello, es importante recordar que sólo el Instituto Malbrán en Buenos Aires puede confirmar al momento si es positiva o negativa una muestra en relación con el virus en desarrollo.

Llegó desde San Juan y quedó varada en la terminal

Graciela llegó ayer a Río Gallegos, y tenía el pasaje combinado para luego dirigirse hasta El Calafate. El lunes emprendió viaje desde la otra punta de Argentina, y la noticia del caso positivo en la villa turística y posterior aislamiento de la ciudad, la tomó completamente de sorpresa.

Gracias a LU12, Graciela pudo solucionar el problema y viajar a Calafate.

FOTO: MIRTA VELÁSQUEZ

La mujer es de San Juan, no conoce a nadie en la capital santacruceña y su hija vive en El Calafate, por ende, quedó completamente varada. Afortunadamente, la solución no tardó en llegar. El medio pudo contactarse de inmediato con José Luis Cortés, jefe de la Policía de la Santa Cruz, quien dio cuenta de lo que estaba ocurriendo con Graciela mientras escuchaba LU12.

Por ello, aseguró Cortés, un móvil del Comando Radioeléctrico asistió a la Terminal para verificar la situación.

Finalmente, la mujer quedó en la Terminal a la espera de que su hija arribe para poder volver juntas a la ciudad de Los Glaciares, donde seguirán cumpliendo con la cuarentena obligatoria.