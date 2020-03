La crisis sanitaria global por el aumento de casos copó los titulares de la prensa de todo el mundo. El protocolo de actuación se endurece a nivel internacional. Actividades y vuelos suspendidos, pacientes sospechosos y aislamiento obligado. ¿Cómo se vive en Río Gallegos lo que está pasando?

El mundo está en alerta por el avance del virus COVID-19, y si bien no hay casos confirmados en Santa Cruz, vecinos y vecinas están atentos a las noticias que comparten los medios de comunicación de todo el mundo, que hablan de desabastecimiento, calles vacías e histeria colectiva.

El coronavirus se expande día a día y la preocupación también. La Opinión Austral consultó a los y las riogalleguenses, para saber cuál es la sensación en la ciudad y cuán informados están sobre el virus.

Entre los vecinos y vecinas que circulan por las calles, en la mayoría de los casos hay poco conocimiento e incluso desconocimiento absoluto sobre el tema, el coronavirus se ve como algo lejano que afecta a otros países.

Muchos reclamaron faltante de alcohol en gel en las farmacias e importantes aumentos en los precios.

Vecinos denuncian faltante de alcohol en gel en Farmacias y aumentos excesivos.

Algunos testimonios

Natalia, 29 años: Sé poco sobre el tema, estoy viendo que hablan todos de lo mismo, pero no sé mucho. No es algo que me preocupe, sé que tengo que lavarme las manos con jabón y ponerme alcohol en gel, pero está carísimo.

Marcelo, 45 años: Creo que el alerta es un poco exagerado, no hay casos acá, y por lo que veo no hay casos nacionales, son todas personas que vinieron de afuera. No me parece que el virus esté circulando en Argentina, por lo que pienso que tenemos que estar tranquilos.

Chipi y Marianela: Vemos a la gente asustada, trabajamos en el hospital y está en alerta, pero no sabemos qué significa eso, no hay un protocolo diferente. Sí nos van a capacitar para reforzar, nosotros estamos en el sector de lLmpieza y eso nos informaron. Circularon comentarios para que la gente no vaya al hospital y en estos días no hubo nadie a comparación de los días anteriores que estaba llenísimo.

Eva, 46 años: Veo mucho miedo en la gente pero creo que hay que tomarlo con calma, es como pasó en su momento con la gripe A. Entiendo que es mundial pero no hay que tener miedo. Hay mucha preocupación y también mucha desinformación, no conocen la enfermedad.

Daiana, 25 años: Estoy buscando alcohol en gel, pero no encuentro en ninguna farmacia, porque me preocupa mucho el tema del coronavirus, tengo una beba y leí que tengo que lavarme bien las manos y usar alcohol en gel. Estoy muy informada, y acá en Gallegos se comenta que ya hay casos y otros dicen que no, la información es encontrada. Noto que la preocupación es general, hablo con mi familia y con amigos y están como yo, no quieren ir al hospital, hay gente muy asustada. Y encima no se consigue alcohol en gel y si encontrás, está el triple de lo que salía antes, lo están vendiendo muy caro.

En las farmacias brindan alternativas ante los faltantes.

Adriana, 60 años: La verdad que no me preocupa el coronavirus, me parece que es mucho ruido, pero ojalá que no nos toque a nosotros. Para mí se están tapando noticias más importantes, por ejemplo, el Riesgo País.

Rubén, 23 años: Yo trabajo en una pizzería, y vienen a comer muchos chilenos y algunos chinos, pero no vi a nadie con barbijo. Tampoco conozco a nadie que presente algún síntoma, leo las noticias, estoy informado, pero no me genera miedo, ni veo a la gente preocupada, está lejos, el problema es en otros países, me imagino que van a empezar a cerrar todo lo que es Latinoamérica.

Turismo y coronavirus

Varias personas consultadas por LOA que viven en El Calafate, localidad turística que transita hoy su temporada alta, observan gran preocupación entre los extranjeros e incluso aseguran bajas en las reservas.

Grupos y contingentes, principalmente europeos, que tenían previsto viajar en los próximos días, cancelaron hotelería, traslados y excursiones, lo que se percibe con temor por empresas y comerciantes que presienten un cierre adelantado de la temporada alta.

Si bien no describen mucha gente con barbijos en las calles, si en el aeropuerto los extranjeros de diferentes nacionalidades bajan de los aviones con las bocas cubiertas con estos protectores, aunque una vez en la ciudad se relajan.

Los ciudadanos en general, en contacto directo con cientos de turistas de todo el mundo que llegan a conocer los atractivos del lugar, manifestaron a LOA su ansiedad y la intranquilidad que les genera el virus en la realidad que los rodea.

Mientras que en las farmacias

El móvil de LOA también recorrió algunas droguerías locales para conocer los hábitos de compra ante la crisis sanitaria global.

Los farmacéuticos contaron que hay una gran demanda de alcohol en gel y barbijos, al punto que el primero está desabastecido en varios comercios. También aseguran gran venta de vitamina C, complejos vitamínicos y del tradicional alcohol etílico puro.

Entre las opciones que recomiendan en las farmacias ante el faltante de alcohol en gel, están los jabones antibacteriales y el alcohol puro que puede prepararse con agua.

Para este último, la proporción aproximada es de 70% de alcohol y 30% de agua y puede colocarse en un pulverizador, que según explicaron a este medio, es lo que se utiliza generalmente en los centros sanitarios para desinfectar. Esta es una alternativa más económica y práctica.

Los farmacéuticos dicen

Emilio: Se vende mucho más alcohol en gel, barbijos, también se llevan alcohol puro, por lo menos se está vendiendo el doble y de un día para el otro desapareció todo, sigue entrando pero se lo llevan todo de golpe. Pero la gente no viene a preguntar ni se escucha la palabra coronavirus en la farmacia.

Marcelo: Me da la impresión que las farmacias de Río Gallegos no estábamos preparadas para esta demanda, es un aluvión de gente buscando alcohol en gel y barbijos, recién se vendió el último. La gente viene por su cuenta y por las dudas. También piden complejos vitamínicos, principalmente adultos mayores.

Eva María Luna: La gente lleva mucha vitamina C y alcohol en gel, que para mí no es necesario y ahora está en falta, lo importante es higienizarse bien las manos, incluso con jabón blanco, pero también es muy bueno todo lo de la línea de Espadol, tanto los jabones como las toallitas descartables. También están en falta los barbijos y la gente no sabe usarlos, sólo sirven durante una hora y a veces menos, y lo tenés que descartar, después ya no te sirve.

Jorge: Lo único que piden es alcohol en gel y barbijos, están enfocados en eso, pero no veo gran preocupación. Si nos llega a tocar va a ser más adelante, no por el momento, puede llegar, porque tenemos aeropuerto y por ahí es por donde entra y todo viene de Europa, puede entrar por Calafate, está cerca.

Saber es prevenir

Con el objetivo de lograr la detección precoz, el estudio, el aislamiento de un eventual caso y el seguimiento estricto de sus contactos, desde el Gobierno provincial piden a la comunidad responsabilidad a la hora de manifestar sintomatología asociable al virus.

Además, es importante recordar que ante la menor sospecha de síntomas es fundamental que las personas no se automediquen, no subestimen los síntomas, eviten el contacto con otras personas y lo mencionen para la inmediata atención y la implementación de las medidas de control correspondientes en los centros de salud.

Mientras que desde el Ministerio de Salud y Ambiente informaron que hasta las 17 horas del miércoles 11 de marzo, no se han registrado nuevos casos sospechosos, ni personas con síntomas en Santa Cruz, y aseguraron que el caso de Puerto Santa Cruz quedó totalmente descartado.

Ante la duda ¿a dónde llamar?

Si tiene antecedente de viaje a zonas con circulación viral o contacto estrecho con un caso y presenta síntomas como fiebre y tos, tos seca y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar se recomienda no automedicarse, permanecer en el domicilio y realizar una consulta telefónica a la línea de emergencias médicas 107.

A través de Facebook, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, anunció la suspensión de las actividades deportivas y culturales.

El origen

La epidemia del coronavirus comenzó a fines del 2019 en un mercado de mariscos de la ciudad de Wuhan, la capital de la provincia central de Hubei en China. Desde entonces, se extendió rápidamente por China y otros países.

Según explican los especialistas, los coronavirus son un gran grupo de virus que se alojan de forma natural en animales y los murciélagos les dan forma evolutiva. Incluso aseguran que la mayoría de los coronavirus en humanos derivan del reservorio de murciélagos.

Hasta la fecha, la ruta determinada de transmisión de los reservorios naturales a los humanos no está clara y este virus, el COVID-19, todavía no tiene ninguna vacuna para prevenirlo.