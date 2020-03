Entre los grupos más vulnerables a contraer coronavirus se encuentra la población mayor de edad. El riesgo es aún más grande si tienen alguna afección respiratoria. ¿Cómo es el día a día de los adultos en Río Gallegos?. Desinfección total y salir solo para lo necesario, son algunas de las medidas.

El coronavirus mantiene a la población en alerta total y cada grupo familiar adapta su rutina acorde a las necesidades y demandas. Entre los grupos de riesgo se encuentran las personas mayores de 60 años, que debieron readaptar el día a día para poder resguardar la salud.

Tal es el caso de Olga, de 61 años. Sostuvo a La Opinión Austral que hace hincapié en informarse y en la limpieza de su casa. “Estamos igual que todos, informándonos de a poco, esto es algo nuevo para todos, no solo para los más viejos”.

En cuanto a los cuidados, explicó que –por ejemplo- lavan los pisos con gotas de lavandina y cuando vuelven de alguna salida, se cambian de ropa. “Tenemos precaución con eso más que nada. Sobre todo, en el lavado de manos y en no hacer reuniones con amigos”, agregó.

Los mayores de 60 años deberán dejar de lado ciertos hábitos y quedarse en sus casas.

Olga contó, además: “Somos la generación que tenemos padres viejitos y por ahí cuesta porque ellos no entienden muchas cosas porque no manejan internet y no comprenden algunas situaciones. Mi mamá está muy lúcida, por ejemplo, y también es difícil hacer que se quede en su lugar”, concluyó.

Betty tiene 57 años y es jubilada, pero con una particularidad: es alérgica, entre otras cosas, a la medicación.

“Es una situación mundial preocupante pero no para entrar en pánico. Lo que hago es estar en casa, salgo lo menos posible. Trato de informarme y chequear la información para tomar todas las precauciones en la casa”, indicó.

Remarcó que hace hincapié en no tener contacto con la gente y en tener la casa “lo más desinfectada posible”.

Betty también es alérgica a algunas lavandinas. Por ello, debió extremar sus cuidados. “Lo que hago es tratar de estar tranquila en casa y disfrutar. Me gusta estar acá, me pongo con mis plantas, busco cosas recreativas y de esa forma pasa más rápido el tiempo”.

Los más “relajados”: a la espera de que “todo pase”

Miguel, en tanto, tiene 59 años. Es un ex fumador y, como muchos, tomó otros recaudos para cuidarse. “Siempre trato de seleccionar qué información leo. El tema es que se confunde, a veces, con lo falso y malintencionado”, señaló al medio.

“No hay psicosis, pero si precaución, aunque uno se olvida y te preguntás si lo que hacés en temas recaudos tiene sentido. Uno en la verdulería me saludó con la mano, yo se la di, pasa eso. Te olvidas de algunas precauciones”, detalló.

“La vida tiene otro ritmo cuando empezás a crecer, todo te parece más lejos, el tiempo es más laxo y se estira. Cuando sos chico te pasa más rápido, las cosas llegan y se van en ‘poco tiempo’, ese tiempo para los grandes es más largo. El encierro por cuarentena se vive de esa forma”, concluyó Miguel.

Cecilia tiene 63 años y sostuvo: “Mi rutina es igual que siempre, sólo he dejado de salir a caminar. Estoy leyendo mucho y mirando series. Hablando por video llamadas con mis hijas y nietas y por WhatsApp con mis amigas, riéndonos para no hacerlo trágico. El único miedo que tengo es pensar cómo va a quedar la economía del país, y rogando que a los jubilados no nos vuelvan a recortar los haberes”.