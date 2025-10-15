Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la localidad de Comodoro Rivadavia detuvieron a un canillita por la “tentativa de homicidio” contra un trapito en los últimos días. El caso causó conmoción y preocupación en los vecinos, dado a que la ciudad ya fue escenario de 10 asesinatos violentos en lo que va del año 2025. De hecho, la última víctima fue un vendedor ambulante, oriundo de la provincia de Buenos Aires y que había llegado hace menos de una semana, quien fue ultimado a balazos.

En un violento incidente que conmocionó a la capital nacional del petróleo, un hombre resultó gravemente herido al ser prendido fuego por un conocido con quien había estado consumiendo bebidas alcohólicas durante el día. El hecho ocurrió alrededor de las 23:20 horas del pasado lunes, según informó el jefe de la Comisaría Tercera, el comisario Tomás Vásquez.

Asimismo, el efectivo reveló que la víctima, identificada como “trapito”, logró identificar a su agresor como Carlos David Zalazar, un canillita, quien fue detenido a pocos metros del lugar del ataque. Según la policía, Zalazar se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de su detención. La situación con las personas en situación de calle es alarmante.

De acuerdo con el relato policial, la víctima y el agresor habían estado compartiendo bebidas alcohólicas durante toda la tarde y circulando por la zona. En un momento dado, cuando la víctima se acostó a dormir, Zalazar lo prendió fuego. El herido fue asistido por transeúntes que lograron sofocar las llamas, evitando así un daño aún mayor. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional, donde se encuentra internado y fuera de peligro, recibiendo los cuidados necesarios en la unidad destinada a pacientes con quemaduras.

Durante el procedimiento policial, se secuestraron botellas con líquido inflamable, presumiblemente utilizado para provocar el ataque, además de otros objetos que podrían resultar clave para esclarecer el caso. En la audiencia de control de detención, Zalazar fue imputado por tentativa de homicidio agravado por alevosía y el juez penal de turno, Alejandro Soñis, le dictó prisión preventiva por tres meses.

Por otro lado, el jefe policial señaló que los involucrados son personas que frecuentan la vía pública, limpiando vidrios y pidiendo dinero en los semáforos, y que el consumo de alcohol podría haber sido un detonante del suceso. Este contexto de vulnerabilidad refleja una problemática más amplia de inclusión social, consumo y precariedad que afecta a sectores vulnerables en la ciudad.

Finalmente, con relación a las quejas recurrentes de vecinos y automovilistas por la presencia de trapitos en la vía pública, la policía afirmó que realiza controles constantes para desalojarlos, como parte de un esfuerzo de la Policía de Chubut más amplio para mantener el orden en las calles y evitar que comportamientos de riesgo se repitan.