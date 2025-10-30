Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La búsqueda de Juana Morales y Pedro Kreder entra en una fase crítica al cumplirse 20 días de su desaparición en la localidad de Comodoro Rivadavia, Chubut. La investigación, liderada por el Ministerio de Seguridad y Justicia, se centra ahora en el análisis forense de la camioneta encontrada, mientras los operativos de rastrillaje continúan sin descanso.

Equipos de búsqueda, incluyendo el uso de drones, han ampliado el radio de rastreo a 12 kilómetros alrededor del punto donde se halló el vehículo, cubriendo áreas cercanas a las rutas provinciales N° 73 y N° 1. Doce efectivos policiales participan activamente en la búsqueda terrestre, supervisados por el comisario inspector Pablo Lobos.

La investigación depende en gran medida de los resultados de las pericias en la camioneta. Aunque las muestras ya fueron tomadas, el análisis podría demorar, generando ansiedad entre los investigadores y la familia. Estas pericias son fundamentales para determinar si hubo intervención de terceros o si la pareja enfrentó alguna situación de riesgo.

A pesar del tiempo transcurrido, la familia de Juana y Pedro se aferra a la esperanza. “No perdemos la fe de encontrarlos con vida“, afirmó Aldana Botha, familiar de la mujer, reflejando la determinación de seguir buscando y confiando en un desenlace positivo.