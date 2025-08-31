Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Comodoro Rivadavia fue escenario de un insólito hecho durante la tarde del sábado, cuando un joven de 21 años resultó lesionado en la avenida Estados Unidos luego de desatar una serie de eventos que culminaron con su traslado al Hospital Regional. El incidente, que involucró daños a la propiedad, un robo y un accidente de tránsito, movilizó a la Policía de Santa Cruz.

Según relataron testigos presenciales del hecho, el joven comenzó su raid delictivo al romper los vidrios de una vivienda ubicada en las cercanías. El estruendo alertó a los residentes de la zona, quienes no tardaron en llamar a la policía. “Escuchamos un golpe fuerte y cuando salimos vimos al chico corriendo“, comentó una vecina que prefirió no identificarse, y agregó que “los vidrios de la ventana estaban destrozados”.

Asimismo, se conoció que mientras el jove escapaba del lugar del hecho, se detuvo, ingresó a un comercio cercano y sustrajo una botella de cerveza, según confirmaron fuentes policiales. Sin embargo, su escape se vio interrumpido abruptamente cuando fue atropellado por una camioneta que circulaba por la avenida Estados Unidos.

“El chico cruzó la calle corriendo y la camioneta no alcanzó a frenar”, explicó otro testigo a la policía de la capital nacional del petróleo, y dio a conocer que “fue un golpe fuerte” y “el chico salió volando“. El joven fue identificado y trasladado de inmediato al nosocomio, donde fue atendido por personal médico. Se encontraba llorando y quejándose de dolores en una pierna.

Por otro lado, la Fiscalía y el juez penal tomaron intervención en el caso, solicitaron la presencia de personal de Criminalística y del Departamento de Policía Investigativa (DPI) para recabar pruebas y determinar la secuencia exacta de los hechos. Se verificó la documentación de la camioneta involucrada, aunque no se dispuso su secuestro preventivo.

Finalmente, fuentes policiales informaron que la investigación continúa para determinar las causas que motivaron el accionar del joven y establecer las responsabilidades correspondientes. En tanto, se conoció que el joven damnificado quedó internado en las instalaciones del centro de salud comodorense, donde se encuentra bajo observaciones por sus lesiones.