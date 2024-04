La gestión encabezada por el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, llevó a cabo el otorgamiento de tierras fiscales para la Liga Oficial de Fútbol. La entrega de la resolución formaliza la reserva de ese espacio que se realizó en noviembre del año pasado. De esta forma, la Liga podrá avanzar con la mensura correspondiente.

En ese marco, también se firmó un convenio de compromiso y aporte económico, destinado al pago de los arbitrajes de las divisiones inferiores formativas y becas para los 25 clubes que integran el organismo rector.

Macharashvili estuvo acompañado por el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el presidente de la Liga Oficial de Fútbol, Ariel Bordeira; la secretaria de la Liga, Marta Casas; y presidentes de los clubes que conforman la Liga local.

En el acto, el intendente resaltó que “esto es una continuidad de un proyecto político y deportivo que venimos haciendo desde hace muchos años. Para nosotros sostener las becas para arbitrajes y las instituciones es algo importante. No hay ciudad que tenga un desarrollo deportivo gracias al esfuerzo que han hecho ustedes y nosotros como Estado acompañando”.

En alusión al predio explicó que “esta tierra estaba pedida hace tiempo para desarrollar un proyecto de gestión deportiva y tener un espacio propio de la Liga. Se juntaron, charlaron, definieron y durante un tiempo fueron viendo qué lugar era el más adecuado. Este sueño fue pedido por todos ustedes, toda la dirigencia y lo pudimos lograr. No tengo dudas que entre todos vamos a lograr ese sueño de tener un predio armado y urbanizado para la Liga”.

Futuro Polo Deportivo

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, agradeció a los distintos clubes por el trabajo que realizan y puso en valor el acompañamiento del Estado. “Firmamos un acuerdo que tiene que ver con las becas y el arbitraje de las formativas. Estamos en momentos complicados, quizás a un club le cuesta un poco más que al otro, pero la realidad es que el trabajo que ustedes hacen es a pulmón y nosotros, como Estado, los acompañamos”.

El presidente de Comodoro Deportes adelantó también que el Municipio apoyará a la Liga para que se pueda realizar la mensura del predio, donde habrá diferentes actividades más allá del fútbol.

En ese sentido, destacó que “la decisión política vuelve a ser: continuar apostando al deporte y a los clubes. Eso es lo importante. Ahora vamos por la compra de los materiales deportivos y continuar con las pequeñas o pocas obras que podamos hacer, porque no es algo sencillo en este contexto”.

Un predio para una institución histórica

El presidente de la Liga Oficial de Fútbol, Ariel Bordeira, agradeció “a la política deportiva de este Estado municipal”, no solo por este aporte y el acompañamiento, sino también por las distintas obras de infraestructura que se realizan. “El que anda en el deporte sabe que no es solamente el fútbol lo que ustedes alimentan, ayer estuve en el Hotel Deportivo que es un espectáculo, porque eso no se ve en otros puntos del país”.

Respecto al predio, Bordeira sostuvo que será para los 25 clubes que integran la Liga. “Ojalá podamos hacer algo grande porque se lo merece una institución que tiene 94 años”, indicó.

Finalmente, el presidente del club Petroquímica, Maximiliano Acosta, expresó que el otorgamiento de tierras para “la Liga de Fútbol es un hecho histórico e importante y nos permite seguir desarrollando la actividad deportiva de una gran manera”.

“El apoyo a los clubes es fundamental, porque muchos son frágiles en su economía y esto nos permite continuar con la Primera División, Inferiores, Femenino y para los más chiquititos. Estamos muy agradecidos con este aporte histórico”, sentenció.

