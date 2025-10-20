Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79) son intensamente buscados en la localidad de Comodoro Rivadavia y sus familiares, la hija de ella y las hijas de él, se mantienen con la esperanza de encontrarlos con vida. El hallazgo de indicios de una fogata reciente reavivó la fe y las autoridades continúan trabajando -quizás con más intensidad- en la búsqueda de la pareja que desapareció el 11 de octubre.

La pareja, que vivía en el barrio Ciudadela, emprendió un viaje con destino a Camarones. Sin embargo, nunca llegaron, dejaron de contestar llamadas y enviar mensajes, hasta desaparecer sin dejar rastro alguno. A raíz de la desaparición, se desplegó un amplio operativo de búsqueda compuesto por fuerzas de seguridad, brigadas de rescate y numerosos voluntarios con vehículos 4×4.

Este lunes 20 se cumplen nueves días de la ausencia de la pareja y las pistas que fueron surgiendo son pocas, aunque esperanzadoras. El viernes 17 encontraron la camioneta encajada en el barro y cerrada con el cierre centralizado activado. Mientras que, en las últimas horas, hallaron una fogata reciente a kilómetros del lugar en el que estaba la camioneta, lo que reorientó la búsqueda.

Fuerza de seguridad y voluntarios durante la búsqueda de la pareja.

“No arriesgaría tanto”

“No tenemos información nueva, sólo que apareció una fogata cerca del lugar del hallazgo del vehículo. La búsqueda se está ampliando con más perros, más personas, y estamos expectantes esperando cualquier noticia a cada momento”, comentó Gabriela, hija de Pedro a ADNSUR.

La familia no comprende cómo pudo ocurrir la desaparición, dado el carácter prudente de Pedro: “Mi papá es alguien muy prudente, cuidadoso con su vida y con el vehículo. No habría arriesgado ni la suya ni la de Juana manejando por un lugar tan peligroso”, subrayó.

Efectivos de la Policía de Chubut organizando las tareas de búsqueda.

La desorientación es otro sentimiento que embarga a la familia: “El nuevo punto de búsqueda es alentador, pero seguimos sin tener señales precisas. Estamos muy ya muy desorientados, porque la situación es extraña: dos personas casi septuagenarias que desaparecen y no hay rastros de nada”, agregó.

Laura, hermana de Gabriela, también se sumó al clamor: “Es todo muy incierto. No sabemos si estuvieron mucho tiempo en la camioneta o cuándo exactamente decidieron abandonarla. Hay un bidón con agua y un pan dentro, pero no sabemos si los tomaron con ellos. Eso también genera mucha incertidumbre”.

Ante la falta de avances, la familia pide mayor apoyo logístico: “Pedimos que se intensifique la búsqueda, que vengan más grupos con vehículos 4×4. Pedimos también un helicóptero, porque la vista desde el aire ayudaría mucho dado el terreno accidentado. Por ahora no pudimos conseguirlo”, cerró Gabriela.