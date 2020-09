Juan Pablo Luque anunció créditos para taxistas y remiseros afectados por la pandemia

Taxistas y remiseros de Comodoro Rivadavia podrán adquirir un crédito con tres meses de gracia y a tasa subsidiada, con un plazo de devolución a 15 meses. Esto le fue anunciado a la Asociación de Remiseros y Taxistas Unidos de esa ciudad por parte del intendente Juan Pablo Luque, que pondrá a disposición de los trabajadores del volante un total de $ 5 millones.

Se destacó el beneficio ante “la complicada situación que estamos viviendo a causa de la pandemia, debido a la poca circulación de gente y al no poder afrontar el arreglo de las unidades”, señalaron desde Remiseros Unidos. “Esto es muy positivo porque debido a nuestra actividad, no somos clientes aptos para un crédito bancario y no clasificamos dentro de las normas crediticias”, sostuvieron.

Por su parte, el representante de la Asociación Taxistas Unidos aseguró que el monto disponible “será repartido en prestaciones de 50 mil pesos para cada trabajador, es una gran ayuda para los taxistas que deben reparar sus móviles”.

Al igual que los remiseros, confirmó que “la pandemia nos perjudicó muy fuerte a todos los sectores y esperamos ansiosos que dentro de las próximas dos semanas nos llamen para la entrega de la documentación, que es de fácil requerimiento”, concluyó