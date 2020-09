"Dan ganas de mandar todo a la m...": la dura carta de una médica que lucha contra el COVID

Desde marzo, Chubut reportó más de 1800 casos de coronavirus, la mayoría de ellos en la localidad petrolera en la que el sistema sanitario se vio saturado por el incremento de infectados que no da respiro a los médicos.

Anoche, harta de las críticas, la doctora Daprato decidió hacer pública su visión respecto a la realidad que vive junto a sus colegas. "Cansados, desganados, sin fuerzas y leer a todos los 'opinólogos' que en esta cuarentena se hicieron un máster en hablar sobre medicina, psicología, derechos humanos, entre otras. Creo que eso multiplica lo que estamos sintiendo. Nos tratan de mentirosos, ventajeros, de inhumanos, de apáticos, de fríos sin corazón", reza la carta publicada en su cuenta personal de Facebook.

"No solo nos genera angustia y bronca sino que ya nos cansa y nos dan ganas de mandar todo a la m.... Pero no lo hacemos porque está en nuestra vocación ayudar al otro, porque estudiamos más de 8 años para poder estar hoy en el lugar que estamos".

"Jode mucho todo lo que está pasando: el no poder abrazar y besar a los que más queremos. Jode tener 10 veces más cuidado solo por el hecho de ser los más expuestos en el hospital, de ponerse y sacarse correctamente el EPP; de salir siendo una sola gota de agua y con la cara ardiendo por usar el barbijo, las antiparras y la máscara; jode el estar alerta todo el tiempo y de chequear que nosotros no estemos pasando ningún síntoma por miedo al contagio; jode ver a la gente pasar el aislamiento sola, de restringir horario y cantidad de visita familiar; y jode mil veces más ver a la gente morir sola, sin el calor y la contención de sus seres queridos".

Desde hace tres meses, los trabajadores de la salud chubutense no cobran sus salarios. "Nosotros, como ustedes, no vivimos sólo del aire que se respira. Todos tienen una casa y familia que mantener y, sin embargo, acá estamos y acá vamos a seguir porque no nos podemos dar el lujo de decir 'bueno, muchachos, mañana cerramos el hospital y salimos a la calle a pedir por lo que nos corresponde'. Tampoco nos podemos dar el lujo de quedarnos en casa haciendo home office y cuidando de los nuestros solamente".

Sobre el final, Dapatro apuntó a quienes critican y desconocen la realidad que viven dentro de los hospitales. “Guarden todos sus comentarios que no aportan absolutamente nada. Que el que no cree en esta nueva enfermedad que estamos atravesando todos a nivel mundial que cierre la boca y sino se quiere cuidar por él que lo haga por el que más quiere. Porque el día de mañana, cuando le toque vivirlo de cerca, vamos a estar nosotros para ayudarlos con todo lo que tenemos y más"