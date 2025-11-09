Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un operativo que comenzó con una alerta ciudadana, personal de la Comisaría del Distrito General Enrique Mosconi logró la detención de un individuo el domingo 8 de noviembre pasado a horas de la mañana. La situación ocurrió alrededor de las 8:20 horas, en el barrio Kilómetro 5. La situación fue denunciada por vecinos que se comunicaron con la Policía de Chubut.

De acuerdo a lo que informaron las autoridades, la intervención se desencadenó tras un llamado ingresado al sistema de emergencias 101, donde un testigo ocasional alertó sobre la presencia de un conductor que circulaba a gran velocidad por la ruta nacional N° 3, específicamente en sentido norte-sur, y que, según la denuncia, portaba visiblemente un arma de fuego en el interior de su vehículo.

Tras recibir la información crucial, los efectivos policiales iniciaron un rastrillaje inmediato en la zona. El vehículo señalado, identificado como un Volkswagen Gol de color verde, fue finalmente localizado e interceptado por las fuerzas de seguridad sobre la avenida José Ingenieros, dentro del perímetro del barrio Kilómetro 5.

Durante el procedimiento de reducción del conductor, los uniformados procedieron a inspeccionar el interior del rodado. En el asiento del acompañante, se observó a simple vista la presencia de elementos que configuraban un ilícito: se incautaron un revólver, diversos cartuchos de municiones y un cargador de pistola adicional. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia.

Además, las autirudades comodorenses dieron a conocer que el conductor fue inmediatamente reducido y trasladado a la dependencia policial correspondiente. El hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes, imputado formalmente por la infracción al artículo 189 bis del Código Penal Argentino, que sanciona la portación ilegal de armas de fuego.

Finalmente, durante la realización de los procedimientos de rigor, se constató que el detenido presentaba aliento etílico, lo que lleva a la presunción de que se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de su aprehensión, agravando la situación penal. La investigación continúa para determinar el origen del arma y las municiones encontradas.