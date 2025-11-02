Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La investigación por el joven de 19 años que fue baleado en el barrio San Martín de la localidad de Comodoro Rivadavia, a horas de la madrugada del viernes, dio un giro decisivo con la rápida acción de la División de Policía de Investigaciones (DPI), que logró identificar y detener al presunto agresor.

El hecho se registró minutos después de las 06:00 horas, cuando personal policial acudió a la calle Sarmiento al 4000, alertado por el Centro de Monitoreo Local. En la intersección de Huergo y Damasco, cerca de un supermercado, se encontró al joven herido de gravedad e inconsciente, con una lesión de arma de fuego en la región del tórax. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Regional.

La DPI, en colaboración con la Brigada de Investigaciones, la Comisaría Séptima y la Sección Operaciones Policiales, ejecutó un allanamiento en el barrio Máximo Abasolo. Este procedimiento resultó en la detención de un hombre de 20 años directamente vinculado al incidente y el secuestro de un arma de fuego que será sometida a pericias balísticas para confirmar si es la utilizada en el ataque. La identidad del detenido se mantiene bajo reserva judicial mientras se llevan a cabo las actuaciones.