El jugador nacido en Comodoro Rivadavia dialogó con De la Cuna Al Infierno y confirmó que deberá ser operado: “Estoy un poco mas calmado, me habían comentado que quizás podía ‘safar’ de la operación, pero ayer-sábado- me avisaron que era para cirugía y me había bajoneado bastante pero ahora estoy mejor, lo mas conveniente era ir a cirugía“.

“La idea mía no es apurarme, porque quiero volver y no lesionarme. Me opero en los próximos días y voy a estar cerca de un mes y medio o dos para hacer ejercicios en cancha por lo que me dijeron los médicos de la primera del club“, comentó Thiago.

Por último, el delantero exCAI remarcó que “mas allá de la lesión, lo de la compra y el contrato fue una motivación muy grande, ahora tengo que salir de este momento y volver lo más rápido posible. Estoy muy agradecido a los hinchas, a los médicos y a los hinchas que me mandan siempre mensajes y me llenan de cariño.”

Independiente se encuentra en la octava posición de la Copa Proyección, por el momento, dentro de los octavos de final.