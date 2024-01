Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la previa de la primera final patagónica del Torneo Regional Amateur, Jorge Newbery de Comodoro y Deportivo Rincón quedaron sorprendidos con una inesperada decisión que tomó el Consejo Federal de Fútbol.

Este martes por la tarde, el órgano interno de AFA que nuclea a los clubes indirectamente afiliados, cambió el rival que tendrá el ganador patagónico para definir el ascenso al Torneo Federal A.

Si bien en las ediciones anteriores el campeón de la Patagonia se medía con el vencedor de la región pampeana – bonaerense sur, esta vez será diferente. Frente a esta situación, el equipo patagónico que llegue al encuentro decisivo, deberá recorrer más kilómetros para buscar el milagro del ascenso.

Este domingo por la tarde, Jorge Newbery visitará a Deportivo Rincón de los Sauces por la primera final patagónica del Torneo Regional Amateur 2023/24.

El encuentro iniciará a las 19 horas y se desarrollará sin presencia de público visitante. El partido estará a cargo del árbitro Marcos Liuzzi de Ayacucho, quien estará acompañado por los asistentes por Joaquín Badano y Martín Nardelli.

Vale remarcar que la serie se definirá el próximo 4 de febrero en La “Madriguera” y el ganador de la serie patagónica enfrentará al vencedor de Ben Hur (Rafaela) – Colón (San Justo).

Hugo Barrientos habló con el medio comodorense “Crónica“. El mismo dialogó sobre lo que se viene y lo duro que fue llegar a la final de la zona patagónica.

“Ahora es el momento de tener temple, se elige un lugar y se patea bien fuerte. Es un grupo muy inteligente para entender y asimilar las ideas o indicaciones que uno les puede dar. Tenía mucha confianza, no sólo en los penales, sino también que podíamos empatar la serie. Así fue, mis padres me inculcaron que no hay que perder jamás, las esperanzas”, dijo.

“En el primer partido merecimos mucho más que el 1-0 y en esta revancha, a pesar de tener un jugador menos, nunca nos dimos por vencidos. Con errores y virtudes, siempre fuimos para adelante y este es el premio“, aseguró.

“Tenemos que ver quienes se recuperan para estar en estos dos partidos. Dimos un paso más, todavía falta para llegar al objetivo. Pero ahí vamos, con toda la fe“, cerró Hugo Barrientos.