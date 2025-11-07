Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En algunos días se cumple un mes de la búsqueda de la pareja de jubilados Juana Morales (69) y Pedro Kreder (79), vistos por última vez el 11 de octubre cuando se dirigían hacia Camarones. La investigación tomó un giro sombrío que fue confirmado por el ministro de Seguridad Héctor Iturrioz, quien cree que es muy difícil “encontrarlos con vida“.

Aunque el personal de búsqueda ya está exhausto, se inició un nuevo rastreo con un enfoque distinto, ya que se busca a personas sin vida, de acuerdo a las palabras del funcionario. Para esta etapa se incorporaron recursos especializados como canes RH de Bahía Blanca y tecnología de Santa Fe con un equipo especializado con aparatos terrestres para detectar respiración o latidos.

Aunque el ministro no descartó la posibilidad de hallarlos con vida, está posibilidad pierde fuerza por el tiempo transcurrido. La camioneta en la que viajaba la pareja fue hallada el 17 en un terreno arcilloso cerca de Caleta Córdova. Esta geografía extrema dificultó enormemente las tareas de rastreo terrestre, y las operaciones marítimas también se vieron limitadas por la topografía.

Pedro y Juana, la pareja de jubilados desaparecida desde el 11 de octubre.

En este sentido, Aldana Botha, hija de Juana y la primera en denunciar la desaparición, compartió un emotivo mensaje en redes sociales, agradeció el apoyo recibido y destacó que mantiene la esperanza. A pesar del dolor y la falta de novedades concretas, la mujer afirmó su compromiso: “No quiero bajar los brazos, no lo voy a hacer, mi mami tiene que aparecer“.

Además contó que lo ocurrido en el último mes transformó completamente su vida, obligándola a dejar de lado sus obligaciones para poder estar cerca de la búsqueda. “Octubre fue un mes muy difícil por todo lo vivido y tuvimos que dejar nuestra rutina. Como muchos saben, no contamos con un trabajo fijo. Somos emprendedores, salimos adelante día a día con los fletes y con mi emprendimiento @conamor.aldi”.

Finalmente, en medio de una situación muy complicada, sin rastros sobre la pareja ni indicios firmes sobre qué ocurrió, Aldana adelantó que deberá retomar su actividad laboral. “Esta semana volveremos a activarnos, aunque cueste, porque necesitamos seguir. El trabajo nos ayuda a mantenernos de pie y también a poder seguir adelante con la búsqueda de mamá. Dejo mi contacto: 297-4609060“.