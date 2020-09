Comodoro Rivadavia: “Están completas las terapias intensivas”, dijo Myriam Monasterolo

Viviana Romero, representante de Terapia Patagónicas por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, dijo que la curva de contagios de coronavirus en Comodoro va en aumento, lo que provoca el crecimiento de ocupación de camas en Terapia Intensiva: “Hay muy pocos terapistas en Comodoro, son 20 en total para las cuatro terapias (dos hospitales públicos y dos clínicas)”.

Al respecto, Myriam Monasterolo, directora del Área Programática Sur, confirmó que “las Terapias Intensivas estaban completas, todas las salas destinadas a COVID-19 y en algunos lugares también estaban completas las camas de no Covid”.

Ante esta situación, reconoció que el problema es que el recurso humano “es el mismo para aplicar las camas y para trabajar en el privado y en el público, esto también es un desgaste muy importante”, puntualizó.

En dos semanas fallecieron 11 personas con coronavirus. Tres se registraron el día sábado y el último sucedió el domingo por la noche. “Los equipos de terapia ven morir a sus pacientes, los ven llegar enteros y rápidamente se descompensan, realmente esto está afectando mucho”, afirmó.

El ministro de Salud, Fabián Puratich, informó que analizan volver a la circulación por DNI en Comodoro y Rada Tilly y que este lunes se terminarán de consensuar con intendentes y el gobernador una serie de medidas que buscan restringir la circulación de personas. “Septiembre está siendo duro, lo más preocupantes es la zona sur de la provincia”, dijo.

Medidas

“Hay que tomar alguna medida que restrinja esto. Y esa medida debe ser hoy. Hay más ingresos de pacientes a las Terapias Intensivas y están muriendo, o están graves. Es algo que no conocíamos”, destacó el médico José Celia, director de Terapia Intensiva del sanatorio La Española y que también cumple funciones en el Regional.

El profesional resaltó además “la angustia” que atraviesa al ver que “la gente se muere sola. Hay pacientes que han estado 20 días y sus familiares no los han visto. Hay que entender que médicamente se puede hacer poco; no hay una droga que no tenemos. Se muere la gente porque estamos entrando en los porcentajes habituales que se ven en el mundo”.

“La circulación comunitaria ya está declarada hace tiempo. Ya no sabes quién puede tener Covid”, y señaló que si bien “mucha de la población respeta; hace esfuerzo”, cuestionó al porcentaje que no lo hace. “Tenés que mirar las redes y hasta hay gente haciendo cola para comprar zapatos. El contagio es por contacto estrecho. Hay que reducir la circulación. Que la gente se quede en la casa. Y hay que hacerlo por cuatro semanas; no sirve una semana”, sostuvo