Comodoro Rivadavia registró 117 positivos de COVID-19

En Comodoro Rivadavia-Rada Tilly hubo 117 casos, 45 durante el operativo DetectAr. Uno es personal de Salud. Uno en Sarmiento, con nexo en investigación. Dos en Río Mayo, con nexo epidemiológico.

En Puerto Madryn hubo 81 casos, 49 durante el operativo DetectAr. Del total de casos, 40 tienen nexo. En Trelew se detectaron 108 casos, 33 durante el operativo DetectAr, 37 con nexo y treinta y ocho 38 en investigación. En Rawson hubo 41 casos, 31 durante el operativo DetectAr, uno con nexo y nueve en investigación.

Uno en Gaiman, con nexo epidemiológico. Tres en Las Plumas, con nexo epidemiológico. Dos en Paso de Indios, con nexo epidemiológico. Seis en Esquel, cinco con nexo epidemiológico y uno en investigación. Uno en Trevelin, con nexo en investigación.

Los fallecidos

Cinco fallecidos en Comodoro, una mujer de 95 con comorbilidades; y cuatro varones, uno de 78 años sin comorbilidades y los restantes de 64, 65 y 80 años, con comorbilidades.

Un fallecido de Puerto Madryn, varón de 50 años, con comorbilidades. Dos fallecidos de Gaiman, un varón de 7 años con comorbilidades, y un varón de 81 años, sin comorbilidades. Cuatro fallecidos de Trelew, varones de 59, 62, 69 y 80 años. Todos presentaban comorbilidades.

Aclaración

El Ministerio de Salud de Chubut salió a aclarar que por error informó el fallecimiento por coronavirus de un menor de 7 años, cuando en realidad debió decir que era un adulto mayor de 77.

Fue en Gaiman y de este modo se llevó alivio a sectores que ya manifestaban su preocupación al respecto, sobre todo en el marco de la cantidad de muertes que se reportaron.

Puratich

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, se refirió a la apertura del turismo. “No hay que olvidarse que la pandemia no terminó. Cada día tenemos que estar más atentos, sino ninguna política de protección va a servir. Sabemos que hay intendentes que no están de acuerdo y ellos van a tener que tomar sus medidas”, sostuvo.

En este sentido, señaló: “Decidimos adherirnos al Decreto Nacional. Fue un año tan difícil y complejo que sabemos la necesidad de la gente de estar cerca de sus afectos”.

“No hay que olvidarse que la pandemia no terminó. Después de 9 meses la cosa pasa más por la responsabilidad individual”, dijo.

Aclaró que “las personas de la Cordillera que vengan a Trelew, por ejemplo, cuando regresen a sus localidades tienen que hacer cuarentena”.

“Las personas que vienen de Buenos Aires, que tiene circulación comunitaria, no tienen que hacer cuarentena, sólo responsabilidad social”, dijo.

Destacó que “desde Trelew se puede ir a Comodoro, por ejemplo, y no hay que sacar permiso. Si voy a la Comarca Andina o a algún pueblo donde no hay casos, hay que sacar un permiso para hacer el seguimiento epidemiológico”. “Para quienes vayan a las localidades donde hay casos esporádicos o donde no hay casos, hay que tener un permiso para saber quiénes estuvieron. No hay cuarentena, sólo se tienen que cuidar”, indicó.

Concluyó que “cada día tenemos que estar más atentos, sino ninguna política de protección va a servir. Sabemos que hay intendentes que no están de acuerdo y ellos van a tener que tomar sus medidas”.