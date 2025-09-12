Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras cinco meses de investigación, la Policía de Chubut asestó un duro golpe al narcotráfico con el secuestro de 20 kilos de cocaína valuada en unos 600 millones de pesos, la detención de cuatro personas, el secuestro de armas, un millón de pesos, dólares y otras monedas, balanzas de precisión y cuatro vehículos. El operativo, denominado “Viento Blanco“, permitió desbaratar una banda que operaba en Comodoro Rivadavia.

La investigación se inició en mayo tras una denuncia sobre dos hombres que se dedicaban a la venta de sustancias prohibidas en el barrio Stella Maris. Las pesquisas revelaron que estas personas se vinculaban con otro individuo del barrio LU4, quien se abastecía de droga y la revendía bajo la modalidad delivery. En total se llevaron a cabo tres allanamientos en distintos domicilios de la ciudad.

Una de las armas de fuego incautadas. (FOTO: POLICÍA DE CHUBUT).

En uno de los domicilios se hallaron 15 envoltorios con cocaína y 700.000 pesos. En la vivienda del presunto proveedor se encontraron 19 paquetes tipo “ladrillo” de cocaína, marcados con un delfín, junto con otras bolsas de sustancia. También se incautaron 74.280 pesos en efectivo, 136 dólares, 120 pesos bolivianos, una balanza digital, un arma de fuego tipo pistola marca “Bersa”, dos cargadores y varios cartuchos de diferentes calibres.

La sustancia secuestrada tenía el sello del cartel “Los delfines de Perú“, misma con la que detuvieron a un camionero en Caleta Olivia. La Opinión Austral conoció, a través de fuentes extraoficiales, que la Justicia está investigando si la droga podría estar relacionada con organizaciones que operan desde países de Latinoamérica o podrían ser utilizados como una marca de calidad por nuevas organizaciones que operan en la Patagonia.

Los rodados que fueron secuestrados por los policías. (FOTO: POLICÍA DE CHUBUT).

Además, en el marco de los procedimientos se secuestraron Ford Mondeo, un Volkswagen Vento y un Fiat Cronos; siete teléfonos celulares; correaje policial con pistolera, porta cargadores y porta esposas; siete envoltorios de cocaína, 194.450 pesos y 20 dólares. Mientras que en una casa del barrio LU4 se identificaron a dos personas y en la vía pública demoraron a un hombre (investigado) y una mujer que iban en un Toyota Corolla.

Finalmente, es importante que el operativo fue ordenado por Unidad Fiscal en conjunto con el Ministerio Público Fiscal Federal, y fue materializado por personal de la División Drogas, Guardia Infantería, Comisaría Tercera y Grupo Especial de Operaciones, entre otros.