Intentó vacunarse con turno falsificado y fue denunciado penalmente

El subsecretario de Modernización y Transparencia, Pablo Francavilla, explicó que “el área de Asesoría Letrada presentó este miércoles una denuncia penal contra una persona que se presentó el día lunes 7 de junio a los centros de vacunación ubicados en el gimnasio Nº 2 y en el club Huergo, e intentó recibir la inoculación utilizando un turno alterado”.

La denuncia se efectuó con el objetivo de desalentar este tipo de accionar, que no sólo perjudica la labor que llevan adelante desde las áreas sanitarias, sino también a quienes necesitan vacunarse prioritariamente. El hecho está caratulado como tentativa de defraudación a la administración pública y será investigado por el Poder Judicial de la provincia.

“Primeramente intentó hacerlo en el espacio de barrio Pueyrredón, donde el personal de salud constató que esta persona no había sido citada para recibir su vacuna y, además, se encontraron anomalías en el comprobante del turno, como modificaciones en nombre, fecha y número de trámite, que es único para cada persona”, sostuvo.

Continuando en esa línea, expuso que “cuando se lo consultó acerca de cómo había recibido el turno, adujo que fue a través del correo electrónico, pero tampoco lo mostró. Tras ser rechazado, intentó realizar la misma maniobra en el club Huergo, donde también se detectó la anomalía y se le impidió el acceso”.

El funcionario indicó que “inmediatamente se nos informó de esta situación para que la investiguemos y, al verificar la información, el número de trámite correspondía a otra persona, que estaba en uno de los grupos de riesgo prioritario y había sido vacunada; además se evidenció una clara falsificación de los datos. Por esto, presumimos la existencia de un delito de defraudación contra la administración pública”.

“Se trata de una persona que no supera los 40 años y no posee factores de riesgo, por lo cual no pertenece a ningún grupo de los que se están vacunando actualmente, por lo que en realidad intentó recibir su dosis por delante de quienes tienen prioridad. Su explicación fue que recibió el comprobante por parte de un familiar que había recibido el turno”, apuntó