Juan Pablo Luque: "No estoy dispuesto a negociar con la muerte"

Este jueves, el intendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque realizó la entrega de una donación privada de un agitador magnético con calefacción y esterilizador y cuatro nuevos respiradores por parte de empresas comodorenses que serán destinadas a los hospitales públicos.

Posteriormente, el jefe comunal junto al secretario de Salud, Carlos Catalá, la directora del Área Programática Sur, Miryam Monasterolo y el director del Hospital Regional, Eduardo Wasserman, brindó una conferencia de prensa.

"Vivimos los últimos diez días de una manera muy complicada. Comodoro necesita que cada una de las autoridades esté en comunicación permanente con la gente, comunicándole las decisiones que se toman", señaló el intendente y agregó que "estos últimos días, se agravó la situación y aumentaron los casos, pero lo que más nos preocupa es la cantidad de camas ocupadas y la cantidad de personas que se atienden por la cantidad de inconvenientes respiratorios".

Hasta el miércoles, Chubut acumulaba 2412 casos positivos de los cuales 964 se encuentran activos. En tanto que se registran 24 muertes en la provincia.

"A mí no me da lo mismo que estemos cerca de llegar a los 20 fallecidos. No me da lo mismo que tengamos que dar todos los días la noticia de fallecimiento de personas. Es una vida menos que frecuenta las calles de Comodoro o que vive con su familia y es una vida más que se lleva esta pandemia", marcó. Expresó además que "me entristece que una persona más haya fallecido y no me importa que tenga problemas preexistentes, me importa que lo podemos evitar".

En este contexto dio a conocer además que desde el sector de la Salud le solicitaron regresar a Fase 1 por 28 días.

Economía

Sobre la situación económica sostuvo “el sector gastronómico y comercial se beneficiaron con los créditos que son únicos en la Argentina y han tenido la posibilidad de una espera en la devolución del dinero" y recordó que "las actividades comerciales en Comodoro están abiertas desde hace tres meses, entonces no es la misma situación que se vive en el resto del país”.

En este sentido apuntó que "el Municipio claramente no es un barril sin fondo ni tenemos bolsillo de payaso. No tenemos la posibilidad de subsidiar a todos los sectores, hasta el momento lo hemos podido hacer pero solo con algunos”.

Consultado sobre qué mensaje le dejaría a la comunidad que descree de las medidas implementadas, Luque aseveró "creo que hemos sido claros hasta el hartazgo en repetir que la única manera que podemos lograr evitar la muerte, hoy tenemos que hablar lamentablemente de ello. Y yo no estoy dispuesto a negociar con la muerte bajo ningún punto de vista, antes prefiero tratar de dormir tranquilo respecto a las medidas que venimos tomando para cuidar la vida de mucha gente".

"Lo que tenemos que hacer es muy sencillo", dijo y recordó las medidas de prevención ya conocidas en todo el mundo: lavado de manos, uso de tapabocas, distancia de dos metros. "De esa manera vamos a bajar la curva de contagio", señaló

Cerrando, aprovechó la oportunidad también para agradecer el trabajo de todos los voluntarios.