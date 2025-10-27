Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad petrolera de Comodoro Rivadavia atraviesa una profunda preocupación y angustia. Hoy se cumplen 16 días desde la última vez que se tuvo noticias de la pareja de jubilados, Juana Morales y Pedro Kreder. La incertidumbre y el silencio en torno a su paradero mantienen en vilo a la localidad, mientras las autoridades investigan múltiples hipótesis para esclarecer qué ocurrió.

El 11 de octubre, cámaras de seguridad registraron a la Toyota Hilux de la pareja dirigiéndose hacia el norte, en dirección a Caleta Córdova. Dos días después, el lunes 13, ante la falta de contacto, las familias formalizaron la denuncia. El punto de inflexión ocurrió el viernes 17, cuando el vehículo fue encontrado abandonado en Cañadón de Visser, al norte de la localidad.

Según se conoció, la línea de investigación que cobra más fuerza entre los técnicos es la posibilidad de un accidente vinculado al terreno. El vehículo fue hallado en el “zanjón de Visser”, una zona caracterizada por su geografía compleja: rocas coloradas, grietas profundas y un suelo erosionado y lodoso, propenso a la formación de sumideros naturales repentinos.

Expertos geográficos que colaboran en la búsqueda sugieren que el suelo pudo haberse desmoronado, provocando la caída o el hundimiento del vehículo. Una variante de esta teoría plantea que, ante un desperfecto o hundimiento, la pareja pudo haber decidido alejarse a pie en busca de ayuda, internándose aún más en este paisaje agreste y escarpado. A estas alturas, la esperanza de encontrar señales de vida se reduce.

Asimismo, una segunda línea de investigación que no se descarta y está alimentada de una denuncia anónima recibida el miércoles 22, sugiere que la pareja pudo haber sido interceptada y forzada a desviarse hacia la ruta provincial N° 1, un camino secundario y peligroso.

Esta versión se ve reforzada por el estado del vehículo a la hora de ser encontrado: estaba cerrado y con todas las pertenencias intactas. La desaparición simultánea de sus teléfonos celulares alimenta la sospecha de una posible intervención de terceros. Para las familias, resulta difícil que Juana y Pedro hubieran optado por un camino tan arriesgado.

Por otro lado, se mantiene la posibilidad de que la pareja se haya extraviado. Esta teoría implica que, quizás en una exploración por la zona, quedaron atrapados en el barro o alguna grieta y decidieron caminar para pedir auxilio. Sin embargo, con el paso de los días y la ausencia total de rastros físicos o señales de vida, esta hipótesis pierde fuerza gradualmente.

En medio de esta niebla de incertidumbre, la camioneta abandonada en Cañadón de Visser y la coexistencia de estas tres hipótesis mantienen la atención de la capital nacional del petróleo en alerta constante. Las familias Morales y Kreder continúan esperando respuestas mientras la comunidad se pregunta qué sucedió con los jubilados.