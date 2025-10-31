Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aldana Micaela Manríquez perdió la vida a manos de una persona irresponsable que, a sabiendas del peligro que implica manejar después de haber consumido bebidas alcohólicas, tomó la cruel decisión de hacerlo de todos modos y terminó arrebatándole los sueños a una mujer de 28 años, madre de dos menores que hoy preguntan por su mamá. La situación causó un profundo pesar por lo ocurrido en la sociedad de Comodoro Rivadavia.

El trágico accidente ocurrió a horas de la madrugada del jueves pasado, 30 de octubre del corriente año, entre los kilómetros 5 y 8 de la ruta provincial N° 1, justo en la curva próxima a la ex base Guilford, un camino conocido por haber sido escenario de hechos similares en el pasado. La mamá falleció en el acto, tras ser expulsada del rodado. Mientras que el conductor, que también fue expulsado, quedó internado en el Hospital Regional.

Lo que agrava dramáticamente la situación judicial del conductor, M.S. (27), es la difusión de material gráfico en sus propias redes sociales horas antes del siniestro. En las publicaciones, se le observa consumiendo alcohol y conduciendo, acompañado de la frase “Locura la mía“, que tras el desenlace fatal adquirió un tinte macabro. Las autoridades ya evalúan incorporar estas imágenes y videos como prueba clave de la conducta imprudente que condujo al fatal resultado.

Cabe destacar que el accidente fue reportado a las 5:20 horas. Según explicó Raúl Jones, segundo jefe de la Unidad Regional, el conductor perdió el control en la peligrosa curva de la ruta 1, lo que provocó el vuelco del Volkswagen Suran. Ambos ocupantes fueron expulsados del habitáculo, una circunstancia que, según Jones, suele estar ligada al no uso del cinturón de seguridad. El conductor se encuentra hospitalizado, aunque su vida no corre peligro.

Por otro lado, se conoció que el Ministerio Público Fiscal y la División Criminalística están a cargo de la investigación. El vehículo fue secuestrado y el cuerpo de la víctima remitido a la morgue para la autopsia. La fiscalía deberá determinar si la causa se carátula como homicidio culposo agravado debido a la combinación de alcohol y la imprudencia evidenciada.

Asimismo, la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad en la zona del kilómetro 8 continúa para descartar que hayan estado involucrados otros rodados. La pérdida de la joven Manríquez generó un fuerte repudio en la comunidad, que exige mayor responsabilidad vial y controles más estrictos para evitar que la “locura” de unos pocos termine con la vida de inocentes que, a su vez, dejan a otros inocentes lamentando la pérdida de seres queridos.