Luque encabeza acto de entrega de respiradores: "No me da lo mismo que estemos cerca de los 20 fallecidos"

En un acto del que también participó la directora del Área Programática Sur, Myriam Monasterolo, el jefe comunal Juan Pablo Luque reflexionó sobre el impacto del coronavirus. "Vivimos los últimos diez días de una manera muy complicada. Comodoro necesita que cada una de las autoridades esté en comunicación permanente con la gente, comunicándole las decisiones que se toman".

"Estos últimos días, se agravó la situación y aumentaron los casos, pero lo que más nos preocupa es la cantidad de camas ocupadas y la cantidad de personas que se atienden por la cantidad de inconvenientes respiratorios", aseguró el intendente.

"Estamos viviendo momentos difíciles como funcionarios. A mi no me da lo mismo que estemos cerca de llegar a los 20 fallecidos. No me da lo mismo que tengamos que dar todos los días la noticia de fallecimiento de personas. Es una vida menos que frecuenta las calles de Comodoro o que vive con su familia y es una vida más que se lleva esta pandemia que si trataramos con más responsabilidad podríamos cuidar con mayor responsabilidad la situación".

En el mismo orden se refirió al la situación de los vecinos de la localidad que pertenecen al grupo de riesgo. "No me da lo mismo que una persona de riesgo o con enfermedades preexistentes corra riesgo su vida. De la única manera en que vamos a poder disfrutar de nuestra vida normal que teníamos antes es haciendo un enorme esfuerzo para poder seguir disfrutando de la vida".

Cierre de actividades

Pese a la fuerte inversión en materia educativa, cultural y deportiva, la ola de contagios obligó a Juan Pablo Luque a dar marcha atrás con la apertura de los sectores. "No estamos felices de cerrar actividades. Hemos invertido cifras gigantes, pero en este momento tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos estadísticas de gente que se ha infectado dentro de gimnasios. Eso no significa que han trabajado mal los gimnasios sino que hay irresponsables. Hemos decidido ayudar con un subsidio al sector del deporte, escuelas culturales, danzas y todos aquellos que han tenido que cerrar".