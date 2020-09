Comodoro Rivadavia: Montenegro dio positivo y es el segundo concejal con coronavirus

El concejal comodorense, Ariel Montenegro, anunció este fin de semana que dio positivo al test de COVID-19. El edil del Frente de Todos comunicó a través de sus redes sociales que se encuentra en aislamiento desde el pasado martes a la espera de confirmarse el resultado del hisopado.

Finalmente, el test confirmó el contagio y Montenegro seguirá aislado mientras evoluciona la enfermedad. “Estaré en reposo hasta que pueda salir de eso, así volveré con más ganas a trabajar. Aquellos que estuvieron en contacto conmigo aíslense, respeten al otro y cuídense”, expresó en su cuenta de Facebook. En ese sentido, el concejal indicó que se encuentra en buen estado de salud y agradeció a sus seguidores por los mensajes de aliento que recibió durante toda la jornada.

“Sé que hay gente que va a usar esto para dar un mensaje de inconsciencia e irresponsabilidad” afirmó Montenegro y aseguró que éste no es el caso. Por ello, señaló que desde el inicio de la pandemia, nunca dejó de “trabajar, ni de caminar los barrios; creo que una manera de ayudar siempre fue estar cerca de la gente”.

Por último, el edil expresó que: “este brote que nos aflige desde hace unos meses, se ramificó más rápido de lo que nadie pensaba, y hoy me veo afectado. Uno nunca va a querer perjudicar a nadie, y nadie sabe de dónde se puede contagiar”. Indicó que aquellos que estuvieron en contacto con él deben aislarse como precaución. “Respeten al otro y cuídense”, concluyó Montenegro.

Con el positivo del concejal del Frente de Todos, ya son dos los contagios en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. Días atrás, se confirmaba que la concejal Ana Clara Romero, presidenta del Bloque de Juntos por el Cambio, también contrajo la enfermedad.

“Nadie debería estigmatizar, ni mofarse de nadie que esté cursando un cuadro o posible cuadro de COVID-19. Es importante, dar otro mensaje como sociedad a todos a aquellos que estén atravesando la enfermedad”, resaltó Romero cuando confirmó su contagio por redes sociales. “No me avergüenzo que me haya tocado, ni ningún contagiado debe hacerlo, ni permitir que lo discriminen o agredan por ello” completó la concejal.

Por el momento, las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante siguen realizándose de forma presencial. Sin embargo, aquellos ediles que estén en aislamiento por ser casos sospechosos de coronavirus, continúan sesionando de manera remota. Tanto Montenegro, como Romero y la concejal Graciela Saffirio (Juntos por el Cambio) estuvieron participando de la última sesión desde sus casas, mientras aguardaban el resultado de los hisopados