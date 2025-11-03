Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lo que comenzó como una tragedia vial en la madrugada del jueves 30 de octubre, con el fallecimiento de una joven madre, terminó transformándose en una compleja causa que investiga tanto homicidio culposo como narcotráfico, tras el sorpresivo hallazgo de estupefacientes en el interior de auto que volcó y en la casa de la pareja en cuestión. La situación ocurrió en la localidad de Comodoro Rivadavia.

El siniestro ocurrió cerca de las 5:20 de la mañana en un tramo peligroso de la ruta nacional N° 1, entre los kilómetros 5 y 8. El conductor de un Volkswagen Surán perdió el control en una curva, volcó y provocó la muerte de Aldana Micaela Manríquez (28), madre de dos hijos. Su acompañante, Mario Soto (27), resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Regional, donde se encuentra en estado reservado.

Las primeras pericias confirmaron que ambos ocupantes fueron expulsados del vehículo, algo que sugirió la falta de uso de cinturón de seguridad o el uso incorrecto del mismo. Lo más grave aún, el conductor, Mario Soto, arrojó un resultado de 1,66 gramos por litro de alcohol en sangre, lo que agravará su situación judicial por homicidio culposo y conducción bajo efectos del alcohol.

Asimismo, las autoridades señalaron que el expediente cuenta con unas imágenes previas al accidente, difundidas por el propio Soto en redes sociales. Estás imágenes, de Soto con una botella de cerveza en la mano y manejando mientras utiliza el celular, dejaron en evidencia una imprudencia extrema que culminó en el desenlace fatal. “Locura la mía” es una frase que uso en una de las fotos publicadas.

Cabe destacar que la investigación, a cargo del Ministerio Público Fiscal y la División Criminalística, tomó un rumbo inesperado en las últimas horas, dado a un impactante hallazgo en el rodado siniestrado. Tras el secuestro y peritaje del vehículo, se confirmó el hallazgo de medio kilogramo de cocaína. Con esta información, la causa habría tomado un giro inesperado.

Simultáneamente, un allanamiento realizado en la vivienda de la pareja, los investigadores encontraron y secuestraron otros 50 gramos de la misma sustancia. Este descubrimiento abrió la posibilidad de que la causa se extienda a cargos relacionados con el narcotráfico, además de las responsabilidades por el accidente que caen directamente en Soto.

Finalmente, se dio a conocer que los investigadores se encuentran evaluando los pasos a seguir, incluyendo las pericias mecánicas al vehículo y las implicaciones legales de la droga encontrada.