Othar Macharashvili defendió el subsidio al transporte y pidió a que no se abra otra grieta entre la Nación y las provincias El intendente de Comodoro Rivadavia dio su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante dijo que los fondos nacionales no son para enriquecer a las empresas sino para sostener el precio del boleto a los trabajadores, estudiantes y jubilados. "Se acabó la grieta en Comodoro Rivadavia. Pero es importante que no empiecen a generar otra, y que esta abarque a todas las provincias".

Por La Opinión Austral | 04 de marzo 2024 · 12:55 hs.