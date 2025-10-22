Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La incertidumbre sobre el paradero de Pedro Kreder y Juana Morales, desaparecidos hace once días en la zona de Rocas Coloradas (Comodoro Rivadavia), sumó un nuevo elemento a la investigación. En las últimas horas, un testigo se presentó ante la Policía del Chubut y brindó un testimonio clave que podría aportar luz sobre los movimientos previos de la pareja.

Según informó el medio Crónica de Comodoro Rivadavia, el hombre declaró haber visto a dos personas a bordo de una camioneta similar a la de Kreder, saliendo del basural y escombrera municipal del Km 18 y dirigiéndose hacia Caleta Córdova. Según su relato, observó a dos hombres “como perdidos” a bordo de la camioneta. La declaración fue asentada en la Comisaría de Km 8, donde los efectivos tomaron nota de los detalles del avistamiento.

Este testimonio introduce una nueva línea de investigación, que se suma a la última imagen confirmada de la camioneta: una cámara de seguridad había registrado al vehículo saliendo de Caleta Córdova por Ruta 1, rumbo a Rocas Coloradas, horas antes de ser hallado abandonado el viernes pasado en el Cañadón de Visser.

Por estas horas, los investigadores buscan corroborar o descartar la versión mediante la revisión de cámaras instaladas en los accesos de Caleta Córdova y Km 8, con el objetivo de reconstruir el recorrido del vehículo y establecer si efectivamente pasó por el basural.

Mientras tanto, los rastrillajes continúan en un amplio radio alrededor del punto donde fue encontrada la camioneta, aunque sin resultados concretos hasta el momento. Las autoridades mantienen la búsqueda activa y no descartan ninguna hipótesis sobre lo ocurrido con la pareja desaparecida.