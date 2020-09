Femicidio de Yanina Montes: “Queremos que le den la pena máxima”

Familiares, amigos y amigas de Yanina Belén Montes Castro protagonizaron este lunes al mediodía una manifestación para exigir justicia por el crimen descubierto el último jueves en una vivienda del barrio José Fuchs en Comodoro Rivadavia, por el cual está detenido Luis Gómez.

“Justicia por Yanina” fue el clamor unánime del medio centenar de presentes, que coincidieron en señalar: “Queremos que nos escuchen para que se haga justicia y esto no quede en nada”.

Según trascendió, la víctima había realizado denuncias en la Justicia por la violencia de la que era objeto. “No le dieron mucha bola. Hace rato que pasaba esto”, dijo una amiga.

“Que por favor lo metan preso. Soy la excuñada. En abril creo que hizo una denuncia. Pedimos justicia por ella y por su hijo”, acotó otra mujer.

“Queremos que le den la pena máxima. Que no quede impune. Es tristísimo lo que ha pasado. Había denuncias previas. Yo sabía que había pedido una perimetral para que no se acercara a ella. Dejaron a su hijo sin una madre y a una madre sin su hija”, agregó otra de las presentes.

La dirigente sindical Mónica Baeza resaltó que “esta convocatoria tiene que ver con la existencia de denuncias previas. Todo el tiempo conocemos denuncias y personas violentas que no cumplen con las órdenes de restricción. Queremos llamar la atención de las autoridades judiciales. Este hombre era una persona que no podía seguir vinculada con la víctima y no se activaron las medidas de prevención”.

La manifestación se realizó cuidando todos los protocolos que exige el brote de coronavirus, por lo que se utilizaron tapabocas y se trató de mantener el distanciamiento social.

El crimen fue descubierto el jueves pasado y por el hecho está detenido Luis Gómez, quien se entregó esa misma noche, después de que la Policía hallara el cadáver de Yanina. La autopsia determinó que el cuerpo de la víctima tenía 82 heridas punzocortantes.

La imputación inicial que pesa sobre el presunto autor es de homicidio agravado por la relación de pareja, ensañamiento y violencia de género